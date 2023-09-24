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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Арис Салоники
3:0
Конец матча
Панетоликос
0'
1:0
22' Гол
Морон Лоренцо
53' Желтая карточка
Facundo Perez
2:0
55' Гол
Морон Лоренцо
3:0
85' Гол
Христодулопулос Лазарос
85' Желтая карточка
Ойконому Мариос
90'+6
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
12
Самора
Альваро
28
Верстрате
Биргер
27
Менендес
Джонатан
16
Дарида
Владимир
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
80
Морон
Лоренцо
1
Капино
Стефанос
26
Дуарте
Бруно
35
Харис
Мавриас
6
Ойконому
Мариос
14
Дуарте
Фредерику
34
Facundo
Perez
10
Хуанпи
Аньор
80
Franco
Baldassarra
24
Pedro
Silva
Torrejon
7
Карелис
Никос
27
Шенгелия
Леван
Арис Салоники
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

Арис Салоники
Панетоликос

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
3:1
ТМК
1:0
С
0:2
С
5:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
5:1
С
0:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.43

Среднее время на гол

57
210

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

64
135

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 4 0.8
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.4
Христодулопулос Лазарос 1 0.2
Самора Альваро 1 0.2
Дарида Владимир 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Менендес Джонатан 0 0
Пальма Луис 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 1 0.25
Pedro Silva Torrejon 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулиан Диас 2 0
Феррари Франко 2 0
Дарида Владимир 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карелис Никос 1 0
Ойконому Мариос 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Малис Александрос 1 0
Facundo Perez 1 0
Franco Baldassarra 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

0
0
Арис Салоники
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2
Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1
Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0

Результаты матчей

Арис Салоники
Панетоликос

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
3
2
1.5
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ОФИ
 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
ПАОК
 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Арис Салоники
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Астерас
 2:0 5 2 1 2 9 - 8 7
8.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
9.
АЕК
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Ламия
 5 1 2 2 5 - 10 5
11.
Кифисия
 6 1 1 4 7 - 18 4
12.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
13.
Панетоликос
 4 0 2 2 1 - 9 2
14.
Волос
 0:2 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
6.
Астерас
 2:0 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Волос
 0:2 3 0 1 2 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Астерас
 2:0 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
6.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Волос
 0:2 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Ламия
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
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    • 22'
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    • 22'
      Г О О О О Л - Морон Лоренцо бьет в цель!
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