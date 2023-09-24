  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Волос
0:2
Первый тайм: 31'
Астерас
0'
4' Желтая карточка
Бертолио Факундо
0:1
7' Гол
Juan Bautista Miritello
0:2
22' Гол
Dino Grozdanic

Ход матча

4'
Бертолио Факундо
 
7'
0:1
Juan Bautista Miritello
22'
0:2
Dino Grozdanic
(Бартоло Хулиан)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Астерас
9.00
Реклама, pari.ru
4.50
Реклама, fon.bet
2.80
Все Коэффициенты
30
Пападопулос
Симеон
3
Алхо
Николай
4
Асланидис
Кириакос
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
6
Цоканис
Тасос
10
Труйе
Алексис
7
Делетич
Милош
18
Бертолио
Факундо
29
Корнетт
Кентен
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
30
Dino
Grozdanic
11
Рехис
Франсеск
7
Бартоло
Хулиан
40
Паскуаль
Андрес
9
Juan
Bautista
Miritello
Волос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Астерас

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
С
0:0
С
3:3
С
0:2
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
99

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 0.4
Алхо Николай 1 0.2
Сьелис Христос 1 0.2
Баррьентос Жан 0 0
Главчич Неманья 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартоло Хулиан 2 0.4
Juan Bautista Miritello 2 0.4
Рехис Франсеск 1 0.2
Альварес Федерико 1 0.2
Калцас Никос 1 0.2
Vasilios Mantzis 1 0.2
Dino Grozdanic 1 0.2
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 3 0
Maximiliano Comba 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Цоканис Тасос 1 0
Делетич Милош 1 0
Сьелис Христос 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Тахатос Эфстатиос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Никос 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Калцас Никос 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Диарра Юба 1 0
Костаньо Хосе 1 0

Результаты матчей

Волос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Астерас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Волос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Астерас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2
Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0
Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2

Результаты матчей

Волос
Астерас

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Волос
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ОФИ
 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
ПАОК
 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Арис Салоники
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Астерас
 2:0 5 2 1 2 9 - 8 7
8.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
9.
АЕК
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Ламия
 5 1 2 2 5 - 10 5
11.
Кифисия
 6 1 1 4 7 - 18 4
12.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
13.
Панетоликос
 4 0 2 2 1 - 9 2
14.
Волос
 0:2 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
6.
Астерас
 2:0 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Волос
 0:2 3 0 1 2 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Астерас
 2:0 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
6.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Волос
 0:2 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Ламия
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Астерас
9.00
Реклама, pari.ru
4.50
Реклама, fon.bet
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 0:2 Астерас онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Волос
Астерас
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 