Тур: 5. Стадион: Пантессалико.
0'
4' Желтая карточкаБертолио Факундо
0:1
7' ГолJuan Bautista Miritello
0:2
22' ГолDino Grozdanic
36' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
37' Желтая карточкаЖуканович Эрвин
1:2
59' ПенальтиТруйе Алексис
69' Желтая карточкаАльварес Федерико
78' Желтая карточкаMaximiliano Comba
90' Желтая карточкаЦоканис Тасос
90' Желтая карточкаПападопулос Никос
90'+9
Ход матча
7'
22'
0:2
37'
59'
1:2
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванЗащитник
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Волос
Астерас
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|2
|0.4
|Алхо Николай
|1
|0.2
|Сьелис Христос
|1
|0.2
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.2
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартоло Хулиан
|2
|0.4
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.4
|Рехис Франсеск
|1
|0.2
|Альварес Федерико
|1
|0.2
|Калцас Никос
|1
|0.2
|Vasilios Mantzis
|1
|0.2
|Dino Grozdanic
|1
|0.2
|Христопулос Яннис
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Maximiliano Comba
|3
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Тахатос Эфстатиос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Костаньо Хосе
|1
|0
Результаты матчей
Волос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Астерас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Волос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астерас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2
Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0
Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2
Результаты матчей
Волос
Астерас
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Волос
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
41
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4