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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
ПАС Янина
1:2
Второй тайм: 72'
ПАОК
0'
0:1
4' Гол
Константелиас Янис
1:1
25' Гол
Памлидис Георгиос
1:2
33' Гол
Константелиас Янис
37' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
71' Желтая карточка

Ход матча

4'
0:1
Константелиас Янис
(Брэндон Льямас)
25'
Памлидис Георгиос
(Сория Карлес)
1:1
33'
1:2
Константелиас Янис
(Брэндон Льямас)
37'
 
Кедзёра Томаш
58'
 
Шваб Штефан
Мейте Суалихо
58'
 
Живкович Андрия
Десподов Кирилл
61'
 
Кулиеракис Костас
Кедзёра Томаш
62'
Конде Педро
Claudiu Cristian Balan
 
71'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
ПАОК
5.80
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6.80
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3.60
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
7
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
14
Памлидис
Георгиос
10
Гарро
Хуан
Фернандо
11
Kevin
Rosero
91
Claudiu
Cristian
Balan
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
3
Несберг
Иван
55
Луиш
Рафаэл
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
ПАС Янина
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
ПАОК

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

26.9%
11.5%
61.6%
7 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:4
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
2:1
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:0
КГ
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.79

Среднее время на гол

108
114

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.67

Среднее время на гол

70
54

Всего голов

28
31

Голов в среднем за матч

1.08
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21

Среднее время на гол

83
75

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.83
Гарро Хуан Фернандо 2 0.33
Памлидис Георгиос 1 0.17
Цимас Панайотис 1 0.17
Claudiu Cristian Balan 1 0.17
Сория Карлес 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 0.4
Константелиас Янис 2 0.4
Мург Томас 1 0.2
Цимас Стефанос 1 0.2
Брэндон Льямас 0 0
Шваб Штефан 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 2
Цаусис Мариос 4 0
Цимас Панайотис 3 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Federico Gino 2 0
Клейман Борис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Сория Карлес 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кедзёра Томаш 2 0
Константелиас Янис 2 0
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Мург Томас 1 0
Баба Абдул-Рахман 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Живкович Андрия 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ПАС Янина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
ПАС Янина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ПАОК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0
ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0
ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1

Результаты матчей

ПАС Янина
ПАОК

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
ПАОК
 2:1 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
4.
ОФИ
 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
ПАС Янина
 1:2 6 2 2 2 10 - 5 8
6.
Арис Салоники
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Астерас
 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
9.
АЕК
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Ламия
 5 1 2 2 5 - 10 5
11.
Кифисия
 6 1 1 4 7 - 18 4
12.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
13.
Панетоликос
 4 0 2 2 1 - 9 2
14.
Волос
 5 0 2 3 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
ПАОК
 2:1 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
ПАС Янина
 1:2 4 2 0 2 8 - 3 6
6.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАОК
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 1:2 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Волос
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Ламия
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
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