Тур: 5. Стадион: Зоссимадес.
0'
0:1
4' ГолКонстантелиас Янис
1:1
25' ГолПамлидис Георгиос
1:2
33' ГолКонстантелиас Янис
37' Желтая карточкаКедзёра Томаш
70' Желтая карточкаКиакос Яннис
72' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
76' Желтая карточкаПамлидис Георгиос
1:3
77' ГолЖивкович Андрия
78' Желтая карточкаЛиасос Ангелос
78' Желтая карточкаЖивкович Андрия
90'+7
Ход матча
4'
25'
33'
37'
70'
75'
77'
78'
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
20
Виейринья
55
Луиш
Рафаэл
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
ПАС Янина
ПАОК
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
26.9%
11.5%
61.6%
7 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.83
0.79
Среднее время на гол
108
114
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.29
1.67
Среднее время на гол
70
54
Всего голов
28
31
Голов в среднем за матч
1.08
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
Среднее время на гол
83
75
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.83
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.33
|Памлидис Георгиос
|1
|0.17
|Цимас Панайотис
|1
|0.17
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.17
|Сория Карлес
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|3
|0.6
|Константелиас Янис
|2
|0.4
|Мург Томас
|1
|0.2
|Цимас Стефанос
|1
|0.2
|Брэндон Льямас
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Саматта Мбвана
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|2
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Эррамуспе Родриго
|3
|0
|Цимас Панайотис
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Federico Gino
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Сория Карлес
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
ПАС Янина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ПАОК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0
ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0
ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1
Результаты матчей
ПАС Янина
ПАОК
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
32
24
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4