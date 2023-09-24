  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
ПАС Янина
1:3
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
4' Гол
Константелиас Янис
1:1
25' Гол
Памлидис Георгиос
1:2
33' Гол
Константелиас Янис
37' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
70' Желтая карточка
Киакос Яннис
72' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
76' Желтая карточка
Памлидис Георгиос
1:3
77' Гол
Живкович Андрия
78' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
78' Желтая карточка
Живкович Андрия
90'+7
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
7
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
14
Памлидис
Георгиос
10
Гарро
Хуан
Фернандо
11
Kevin
Rosero
91
Claudiu
Cristian
Balan
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
16
Кедзёра
Томаш
3
Несберг
Иван
55
Луиш
Рафаэл
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
ПАС Янина
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
ПАОК

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

26.9%
11.5%
61.6%
7 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:4
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
2:1
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:0
КГ
1:1
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.79

Среднее время на гол

108
114

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.67

Среднее время на гол

70
54

Всего голов

28
31

Голов в среднем за матч

1.08
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21

Среднее время на гол

83
75

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.83
Гарро Хуан Фернандо 2 0.33
Памлидис Георгиос 1 0.17
Цимас Панайотис 1 0.17
Claudiu Cristian Balan 1 0.17
Сория Карлес 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 3 0.6
Константелиас Янис 2 0.4
Мург Томас 1 0.2
Цимас Стефанос 1 0.2
Брэндон Льямас 0 0
Шваб Штефан 0 0
Саматта Мбвана 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 2
Цаусис Мариос 4 0
Эррамуспе Родриго 3 0
Цимас Панайотис 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Federico Gino 2 0
Клейман Борис 1 0
Сория Карлес 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кедзёра Томаш 2 0
Живкович Андрия 2 0
Константелиас Янис 2 0
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Мург Томас 1 0
Баба Абдул-Рахман 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
ПАС Янина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ПАОК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0
ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0
ПАОК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0
ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1

Результаты матчей

ПАС Янина
ПАОК

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
ПАОК
 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
4.
ОФИ
 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
ПАС Янина
 6 2 2 2 10 - 6 8
6.
Арис Салоники
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Астерас
 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
9.
АЕК
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Ламия
 5 1 2 2 5 - 10 5
11.
Кифисия
 6 1 1 4 7 - 18 4
12.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
13.
Панетоликос
 4 0 2 2 1 - 9 2
14.
Волос
 5 0 2 3 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
6.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Волос
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Ламия
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
ПАОК Живкович Андрия 3
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч ПАС Янина 1:3 ПАОК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     