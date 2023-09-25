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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Панатинаикос
1:1
Второй тайм: 69'
АЕК
0'
1:0
10' Гол
Джуричич Филип
21' Желтая карточка
Митоглу Герасимос
25' Желтая карточка
Гачинович Мийат
33' Желтая карточка
Бернард Дуарте
1:1
36' Гол
Цубер Стивен
44' Желтая карточка
Хуан Карлос
54' Желтая карточка
Галанопулос Костас

Ход матча

4'
Едвай Тин
Магнуссон Хёрдур
 
10'
Джуричич Филип
(Иоаннидис Фотис)
1:0
21'
 
Митоглу Герасимос
25'
 
Гачинович Мийат
33'
Бернард Дуарте
 
36'
1:1
Цубер Стивен
44'
Хуан Карлос
 
54'
 
Галанопулос Костас
59'
 
Шиманьски Дамиан
Калленс Александр
63'
 
Йонссон Йенс
Гачинович Мийат
64'
 
Писарро Родольфо
Галанопулос Костас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
АЕК
3.50
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3.05
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3.20
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Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
31
Джуричич
Филип
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
17
Мансини
Даниэль
10
Бернард
Дуарте
7
Иоаннидис
Фотис
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
18
Калленс
Александр
3
Мохаммади
Милад
19
Элиассон
Никлас
25
Галанопулос
Костас
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
Панатинаикос
4-3-2-1
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Панатинаикос
АЕК

29 матчей

62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.7%
48.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 16 побед

50 матчей

36%
36%
28%
18 побед 18 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
54%
16%
15 побед 27 ничьих 8 побед

Второй тайм

18%
50%
32%
9 побед 25 ничьих 16 побед

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.32
0.84

Среднее время на гол

68
107

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.08
0.8

Среднее время на гол

83
112

Всего голов

60
41

Голов в среднем за матч

1.2
0.82

Тотал матчей

2.5
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
31
Больше 62%
Меньше 38%
19
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
45

Среднее время на гол

75
109

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернард Дуарте 3 0.75
Иоаннидис Фотис 1 0.25
Гнезда-Черин Адам 1 0.25
Джуричич Филип 1 0.25
Вербич Беньямин 1 0.25
Паласиос Себастьян 1 0.25
Магнуссон Хёрдур 1 0.25
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.25
Хуанкар 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 2 0.5
Йонссон Йенс 1 0.25
Гачинович Мийат 1 0.25
Понсе Эсекель 1 0.25
Амрабат Нордин 1 (1) 0.25
Элиассон Никлас 0 0
Шиманьски Дамиан 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 1 0
Шенквельд Барт 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Хуанкар 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Младенович Филип 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 2 0
Сидибе Джибриль 0 1
Манталос Петрос 0 1
Йонссон Йенс 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Галанопулос Костас 1 0
Рота Лазарос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Панатинаикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Панатинаикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1
Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1
АЕК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2
АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3

Результаты матчей

Панатинаикос
АЕК

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Панатинаикос
 1:1 4 3 1 0 10 - 1 10
3.
ПАОК
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
ОФИ
 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
ПАС Янина
 6 2 2 2 10 - 6 8
6.
Арис Салоники
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Астерас
 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
АЕК
 1:1 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Ламия
 5 1 2 2 5 - 10 5
11.
Кифисия
 6 1 1 4 7 - 18 4
12.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
13.
Панетоликос
 4 0 2 2 1 - 9 2
14.
Волос
 5 0 2 3 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
6.
Панатинаикос
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
10.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
АЕК
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:1 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Волос
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Ламия
 3 0 1 2 2 - 8 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
ПАОК Живкович Андрия 3
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Хуанкар получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Г О О О О Л - Цубер Стивен бьет в цель!
  • 33'
    Бернард Дуарте получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Гачинович Мийат получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Gerasimos Mitoglou получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Иоаннидис Фотис сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Джуричич Филип бьет в цель!
  • 4'
    Магнуссон Хёрдур уходит с поля. Едвай Тин выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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