Тур: 5. Стадион: Апостолос Николаидис. Зрители: 16003
1:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолДжуричич Филип
21' Желтая карточкаМитоглу Герасимос
25' Желтая карточкаГачинович Мийат
33' Желтая карточкаБернард Дуарте
1:1
36' ГолЦубер Стивен
44' Желтая карточкаХуан Карлос
54' Желтая карточкаГаланопулос Костас
1:2
70' ГолПинеда Орбелин
89' Желтая карточкаАраужо Серхио
89' Желтая карточкаПаласиос Себастьян
90'+6
Ход матча
10'
25'
33'
36'
1:1
44'
70'
1:2
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Панатинаикос
АЕК
29 матчей
62.1%
37.9%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.7%
48.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 16 побед
50 матчей
36%
36%
28%
18 побед 18 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
54%
16%
15 побед 27 ничьих 8 побед
Второй тайм
18%
50%
32%
9 побед 25 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.32
0.84
Среднее время на гол
68
107
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.08
0.8
Среднее время на гол
83
112
Всего голов
60
41
Голов в среднем за матч
1.2
0.82
Тотал матчей
2.5
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
31
Больше 62%
Меньше 38%
19
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
Среднее время на гол
75
109
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернард Дуарте
|3
|0.75
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.25
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.25
|Джуричич Филип
|1
|0.25
|Вербич Беньямин
|1
|0.25
|Паласиос Себастьян
|1
|0.25
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.25
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.25
|Хуанкар
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|2
|0.5
|Йонссон Йенс
|1
|0.25
|Гачинович Мийат
|1
|0.25
|Понсе Эсекель
|1
|0.25
|Пинеда Орбелин
|1
|0.25
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.25
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|1
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|1
|Манталос Петрос
|0
|1
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Шиманьски Дамиан
|1
|0
|Галанопулос Костас
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Панатинаикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Панатинаикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1
Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1
АЕК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2
АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3
Результаты матчей
Панатинаикос
АЕК
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4