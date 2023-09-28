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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Пансерраикос
3:2
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
9' Пенальти
Пилеас Костас
1:1
11' Гол
Пантелакис Эпаминондас
2:1
32' Гол
Стаикос Пасхалис
45' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
54' Желтая карточка
Мургос Саввас
2:2
62' Гол
Цаусис Мариос
2:2
70' Не забитый пенальти
Пилеас Костас
73' Желтая карточка
Уэдраого Исмаила
78' Желтая карточка
Лолис Александрос
89' Желтая карточка
Federico Gino
3:2
90' Гол
Алексич Коста
90' Желтая карточка
Алексич Коста
90' Желтая карточка
Alexandros Maskanakis
90' Красная карточка
Карахалиос Зисис
90' Желтая карточка
Marios Sofianos
90'+9

Ход матча

9'
Пилеас Костас
1:0
11'
1:1
Пантелакис Эпаминондас
(Цаусис Мариос)
32'
Стаикос Пасхалис
(Авлонитис Тасос)
2:1
45'
 
Пантелакис Эпаминондас
54'
Мургос Саввас
 
54'
Maximiliano Moreira
Хадзистравос Зисис
 
55'
 
Kevin Rosero
Цимас Панайотис
62'
2:2
Цаусис Мариос
(Гарро Хуан Фернандо)
66'
 
Лолис Александрос
Гарро Хуан Фернандо
70'
Пилеас Костас
2:2
71'
Marios Sofianos
Мургос Саввас
 
71'
Alexandros Maskanakis
Пилеас Костас
 
73'
Уэдраого Исмаила
 
78'
 
Лолис Александрос
86'
Данкерлёй Дамил
Делияннидис Панайотис
 
86'
Konstantinos Thimianis
Уэдраого Исмаила
 
89'
 
Claudiu Cristian Balan
Конде Педро
89'
 
Federico Gino
89'
 
Лиасос Ангелос
Federico Gino
90'
Алексич Коста
(Stavros Petravrakis)
3:2
90'
Алексич Коста
 
90'
Alexandros Maskanakis
 
90'
 
Карахалиос Зисис
90'
Marios Sofianos
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
5
Авлонитис
Тасос
31
Бергстрём
Эмиль
3
Stavros
Petravrakis
72
Уэдраого
Исмаила
26
Стаикос
Пасхалис
21
Мургос
Саввас
18
Хадзистравос
Зисис
2
Пилеас
Костас
14
Алексич
Коста
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
5
Карахалиос
Зисис
7
Federico
Gino
14
Памлидис
Георгиос
10
Гарро
Хуан
Фернандо
21
Цимас
Панайотис
9
Конде
Педро
Пансерраикос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

Пансерраикос
ПАС Янина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.5
Алексич Коста 3 0.5
Пилеас Костас 2 (1) 0.33
Мургос Саввас 1 0.17
Делияннидис Панайотис 1 0.17
Бергстрём Эмиль 1 0.17
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Хадзистравос Зисис 0 0
Mathias Tomas 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.71
Гарро Хуан Фернандо 2 0.29
Памлидис Георгиос 1 0.14
Цаусис Мариос 1 0.14
Пантелакис Эпаминондас 1 0.14
Цимас Панайотис 1 0.14
Claudiu Cristian Balan 1 0.14
Сория Карлес 0 0

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайек Томаш 1 2
Мургос Саввас 3 0
Стаикос Пасхалис 2 0
Алексич Коста 2 0
Уэдраого Исмаила 2 0
Байрович Адмир 1 0
Хован Адриан 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Stavros Petravrakis 1 0
Вулери Каин 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Marios Sofianos 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 3
Цаусис Мариос 4 0
Эррамуспе Родриго 3 0
Federico Gino 3 0
Цимас Панайотис 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Клейман Борис 1 0
Сория Карлес 1 0
Пантелакис Эпаминондас 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
6
Пансерраикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ПАС Янина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
4
57%
1
25%
76-90

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
36%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

10
9
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
5
50%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1
Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0
ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1

Результаты матчей

Пансерраикос
ПАС Янина

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
4
3
2
4
2.5
2
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 1 0 19 - 2 16
2.
ПАОК
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Панатинаикос
 2:1 5 4 0 1 12 - 3 12
4.
АЕК
 1:0 5 3 2 0 8 - 5 11
5.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
6.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
ПАС Янина
 7 2 2 3 12 - 9 8
8.
Арис Салоники
 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Астерас
 1:2 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Ламия
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Кифисия
 7 1 2 4 8 - 19 5
12.
Панетоликос
 5 0 3 2 2 - 10 3
13.
Атромитос
 0:1 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
7.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
АЕК
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Астерас
 1:2 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Панатинаикос
 2:1 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2:1 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
АЕК
 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 1:2 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
9.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 0:1 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
ПАОК Живкович Андрия 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Marios Sofianos получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    УДАЛЕНИЕ! - Карахалиос Зисис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 94'
    Alexandros Maskanakis получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Алексич Коста получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Stavros Petravrakis сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Алексич Коста бьет в цель!
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    • 48'
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