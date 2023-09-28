Тур: 6. Стадион: Serres Municipal Stadium.
3:2
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиПилеас Костас
1:1
11' ГолПантелакис Эпаминондас
2:1
32' ГолСтаикос Пасхалис
45' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
54' Желтая карточкаМургос Саввас
2:2
62' ГолЦаусис Мариос
2:2
70' Не забитый пенальтиПилеас Костас
73' Желтая карточкаУэдраого Исмаила
78' Желтая карточкаЛолис Александрос
89' Желтая карточкаFederico Gino
3:2
90' ГолАлексич Коста
90' Желтая карточкаАлексич Коста
90' Желтая карточкаAlexandros Maskanakis
90' Красная карточкаКарахалиос Зисис
90' Желтая карточкаMarios Sofianos
90'+9
Ход матча
9'
1:0
11'
32'
54'
62'
70'
2:2
73'
89'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Kevin Rosero
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Пансерраикос
ПАС Янина
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.5
|Алексич Коста
|3
|0.5
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.33
|Мургос Саввас
|1
|0.17
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.17
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.17
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.71
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.29
|Памлидис Георгиос
|1
|0.14
|Цаусис Мариос
|1
|0.14
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.14
|Цимас Панайотис
|1
|0.14
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.14
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайек Томаш
|1
|2
|Мургос Саввас
|3
|0
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|Алексич Коста
|2
|0
|Уэдраого Исмаила
|2
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Хован Адриан
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Stavros Petravrakis
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
|Marios Sofianos
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|3
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Эррамуспе Родриго
|3
|0
|Federico Gino
|3
|0
|Цимас Панайотис
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Сория Карлес
|1
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Пансерраикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
6
Пансерраикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ПАС Янина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
7
4
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
4
57%
1
25%
76-90
Забито
11
11
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
4
36%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
10
9
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
5
50%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1
Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0
ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1
Результаты матчей
Пансерраикос
ПАС Янина
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
43
24
25
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|19 - 2
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|4.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|5.
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|9.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|12.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|13.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|8.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|13.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|5.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|6.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|7.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1