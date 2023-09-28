Тур: 6. Стадион: Теодорос Колокотронис.
1:2
Второй тайм: 59'
0'
0:1
5' ГолВиллиан Арао
1:1
7' ГолКалцас Никос
1:2
31' ГолВербич Беньямин
35' Желтая карточкаАльварес Федерико
1:2
45' Не забитый пенальтиШпорар Андраж
51' Желтая карточкаХристопулос Яннис
Ход матча
5'
0:1
7'
31'
45'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
20
Калцас
Никос
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Астерас
Панатинаикос
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
2 победы 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед
39 матчей
15.4%
41%
43.6%
6 побед 16 ничьих 17 побед
Первый тайм
5.1%
66.7%
28.2%
2 победы 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.5%
41%
38.5%
8 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
0.79
0.55
Среднее время на гол
114
163
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.4
1.32
Среднее время на гол
64
68
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.1
0.92
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
81
97
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартоло Хулиан
|2
|0.33
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.33
|Калцас Никос
|2
|0.33
|Рехис Франсеск
|1
|0.17
|Альварес Федерико
|1
|0.17
|Vasilios Mantzis
|1
|0.17
|Dino Grozdanic
|1
|0.17
|Христопулос Яннис
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернард Дуарте
|3
|0.6
|Вербич Беньямин
|2
|0.4
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.2
|Паласиос Себастьян
|1
|0.2
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.2
|Джуричич Филип
|1
|0.2
|Виллиан Арао
|1
|0.2
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.2
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.2
|Хуанкар
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Костаньо Хосе
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|1
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
3
Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Панатинаикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
9
10
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
22%
3
30%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0
ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0
Результаты матчей
Астерас
Панатинаикос
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Астерас
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
22
14
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|19 - 2
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|4.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|5.
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|9.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|12.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|13.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|8.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|13.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|5.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|6.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|7.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|3
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1