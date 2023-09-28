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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Астерас
1:2
Второй тайм: 59'
Панатинаикос
0'
0:1
5' Гол
Виллиан Арао
1:1
7' Гол
Калцас Никос
1:2
31' Гол
Вербич Беньямин
35' Желтая карточка
Альварес Федерико
1:2
45' Не забитый пенальти
Шпорар Андраж
51' Желтая карточка
Христопулос Яннис

Ход матча

5'
0:1
Виллиан Арао
(Младенович Филип)
7'
Калцас Никос
(Альварес Федерико)
1:1
31'
1:2
Вербич Беньямин
(Паласиос Себастьян)
35'
Альварес Федерико
 
45'
1:2
Шпорар Андраж
46'
 
Шенквельд Барт
Палмер-Браун Эрик
51'
Христопулос Яннис
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Панатинаикос
5.20
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5.85
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5.20
Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
45
Христопулос
Яннис
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
30
Dino
Grozdanic
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
12
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
14
Палмер-Браун
Эрик
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
55
Виллиан
Арао
34
Паласиос
Себастьян
31
Джуричич
Филип
77
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
Астерас
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Панатинаикос

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
2 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед

39 матчей

15.4%
41%
43.6%
6 побед 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

5.1%
66.7%
28.2%
2 победы 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.5%
41%
38.5%
8 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:2
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
0:1
С
0:5
К
4:0
С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

0.79
0.55

Среднее время на гол

114
163

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.4
1.32

Среднее время на гол

64
68

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.1
0.92

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

81
97

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартоло Хулиан 2 0.33
Juan Bautista Miritello 2 0.33
Калцас Никос 2 0.33
Рехис Франсеск 1 0.17
Альварес Федерико 1 0.17
Vasilios Mantzis 1 0.17
Dino Grozdanic 1 0.17
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернард Дуарте 3 0.6
Вербич Беньямин 2 0.4
Иоаннидис Фотис 1 0.2
Паласиос Себастьян 1 0.2
Гнезда-Черин Адам 1 0.2
Джуричич Филип 1 0.2
Виллиан Арао 1 0.2
Магнуссон Хёрдур 1 0.2
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.2
Хуанкар 0 0
Младенович Филип 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Никос 2 0
Альварес Федерико 2 0
Жуканович Эрвин 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Калцас Никос 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Диарра Юба 1 0
Костаньо Хосе 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 1 0
Шенквельд Барт 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Младенович Филип 1 0

Результаты матчей

Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
3
Астерас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Панатинаикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
22%
3
30%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0
ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0

Результаты матчей

Астерас
Панатинаикос

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Астерас
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 1 0 19 - 2 16
2.
ПАОК
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Панатинаикос
 2:1 5 4 0 1 12 - 3 12
4.
АЕК
 1:0 5 3 2 0 8 - 5 11
5.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
6.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
ПАС Янина
 7 2 2 3 12 - 9 8
8.
Арис Салоники
 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Астерас
 1:2 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Ламия
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Кифисия
 7 1 2 4 8 - 19 5
12.
Панетоликос
 5 0 3 2 2 - 10 3
13.
Атромитос
 0:1 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
7.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
АЕК
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Астерас
 1:2 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Панатинаикос
 2:1 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2:1 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
АЕК
 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 1:2 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
9.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 0:1 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
ПАОК Живкович Андрия 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Астерас
Ничья
Панатинаикос
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