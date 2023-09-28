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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Астерас
1:4
Конец матча
Панатинаикос
0'
0:1
5' Гол
Виллиан Арао
1:1
7' Гол
Калцас Никос
1:2
31' Гол
Вербич Беньямин
35' Желтая карточка
Альварес Федерико
1:2
45' Не забитый пенальти
Шпорар Андраж
51' Желтая карточка
Христопулос Яннис
66' Желтая карточка
Младенович Филип
79' Желтая карточка
Кармона Давид
1:3
80' Пенальти
Иоаннидис Фотис
1:4
87' Гол
Иоаннидис Фотис
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Виллиан Арао
(Младенович Филип)
7'
Калцас Никос
(Альварес Федерико)
1:1
31'
1:2
Вербич Беньямин
(Паласиос Себастьян)
35'
Альварес Федерико
 
45'
1:2
Шпорар Андраж
46'
 
Шенквельд Барт
Палмер-Браун Эрик
51'
Христопулос Яннис
 
61'
Vasilios Mantzis
Juan Bautista Miritello
 
61'
Сурлис Василиос
Dino Grozdanic
 
66'
 
Младенович Филип
66'
 
Мансини Даниэль
Вербич Беньямин
73'
 
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
74'
 
Де Вильена Тонни
Паласиос Себастьян
76'
Диарра Юба
Мунафо Хуан
 
77'
Nikolaos Zouglis
Бартоло Хулиан
 
79'
Кармона Давид
 
80'
1:3
Иоаннидис Фотис
81'
Паскуаль Андрес
Калцас Никос
 
84'
 
Перес Рубен
Едвай Тин
87'
1:4
Иоаннидис Фотис
(Гнезда-Черин Адам)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
45
Христопулос
Яннис
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
30
Dino
Grozdanic
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
12
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
14
Палмер-Браун
Эрик
25
Младенович
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
55
Виллиан
Арао
34
Паласиос
Себастьян
31
Джуричич
Филип
77
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
Астерас
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Панатинаикос

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
2 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед

39 матчей

15.4%
41%
43.6%
6 побед 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

5.1%
66.7%
28.2%
2 победы 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.5%
41%
38.5%
8 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:2
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
0:1
С
0:5
К
4:0
С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:2
С
3:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

0.79
0.55

Среднее время на гол

114
163

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.4
1.32

Среднее время на гол

64
68

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.1
0.92

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

81
97

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартоло Хулиан 2 0.33
Juan Bautista Miritello 2 0.33
Калцас Никос 2 0.33
Рехис Франсеск 1 0.17
Альварес Федерико 1 0.17
Vasilios Mantzis 1 0.17
Dino Grozdanic 1 0.17
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 (1) 0.6
Бернард Дуарте 3 0.6
Вербич Беньямин 2 0.4
Гнезда-Черин Адам 1 0.2
Паласиос Себастьян 1 0.2
Джуричич Филип 1 0.2
Виллиан Арао 1 0.2
Магнуссон Хёрдур 1 0.2
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.2
Хуанкар 0 0
Младенович Филип 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Никос 2 0
Альварес Федерико 2 0
Жуканович Эрвин 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Калцас Никос 1 0
Кармона Давид 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Костаньо Хосе 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 2 0
Перес Рубен 1 0
Шенквельд Барт 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0

Результаты матчей

Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
3
Астерас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Панатинаикос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

6
10
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
33%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
2
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
14
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
3
30%
4
29%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
15%
1
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0
ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0

Результаты матчей

Астерас
Панатинаикос

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Астерас
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
2
1
5
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 1 0 19 - 2 16
2.
ПАОК
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Панатинаикос
 5 4 0 1 14 - 3 12
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
6.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
ПАС Янина
 7 2 2 3 12 - 9 8
8.
Арис Салоники
 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Астерас
 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Ламия
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Кифисия
 7 1 2 4 8 - 19 5
12.
Панетоликос
 5 0 3 2 2 - 10 3
13.
Атромитос
 5 0 2 3 4 - 10 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
7.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
АЕК
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
9.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 4 0 1 3 3 - 9 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 3 (2)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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