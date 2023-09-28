Тур: 6. Стадион: Теодорос Колокотронис.
1:4
Конец матча
0'
0:1
5' ГолВиллиан Арао
1:1
7' ГолКалцас Никос
1:2
31' ГолВербич Беньямин
35' Желтая карточкаАльварес Федерико
1:2
45' Не забитый пенальтиШпорар Андраж
51' Желтая карточкаХристопулос Яннис
66' Желтая карточкаМладенович Филип
79' Желтая карточкаКармона Давид
1:3
80' ПенальтиИоаннидис Фотис
1:4
87' ГолИоаннидис Фотис
90'+5
Ход матча
5'
0:1
7'
31'
45'
1:2
66'
79'
80'
1:3
84'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
20
Калцас
Никос
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Астерас
Панатинаикос
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
2 победы 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед
39 матчей
15.4%
41%
43.6%
6 побед 16 ничьих 17 побед
Первый тайм
5.1%
66.7%
28.2%
2 победы 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.5%
41%
38.5%
8 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
0.79
0.55
Среднее время на гол
114
163
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.4
1.32
Среднее время на гол
64
68
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.1
0.92
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
81
97
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартоло Хулиан
|2
|0.33
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.33
|Калцас Никос
|2
|0.33
|Рехис Франсеск
|1
|0.17
|Альварес Федерико
|1
|0.17
|Vasilios Mantzis
|1
|0.17
|Dino Grozdanic
|1
|0.17
|Христопулос Яннис
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.6
|Бернард Дуарте
|3
|0.6
|Вербич Беньямин
|2
|0.4
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.2
|Паласиос Себастьян
|1
|0.2
|Джуричич Филип
|1
|0.2
|Виллиан Арао
|1
|0.2
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.2
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.2
|Хуанкар
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Жуканович Эрвин
|1
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Костаньо Хосе
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|2
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
3
Астерас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Панатинаикос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
33%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
2
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
14
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
3
30%
4
29%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Пропущено
13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
15%
1
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0
ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0
Результаты матчей
Астерас
Панатинаикос
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Астерас
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
32
15
32
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|3 (2)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1