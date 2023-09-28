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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
АЕК
1:0
Первый тайм: 45+'
Атромитос
0'
28' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
31' Желтая карточка
Dimitrios Tsakmakis
1:0
31' Пенальти
Амрабат Нордин
45' Желтая карточка
Юбитана Дензель

Ход матча

28'
 
Де Бок Лоренс
31'
 
Dimitrios Tsakmakis
31'
Амрабат Нордин
1:0
45'
 
Юбитана Дензель

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Атромитос
1.22
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6.60
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30.00
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Все Коэффициенты
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
24
Митоглу
Герасимос
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
70
Писарро
Родольфо
20
Манталос
Петрос
11
Араужо
Серхио
14
Понсе
Эсекель
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
5
Lucas
Acevedo
44
Dimitrios
Tsakmakis
28
Де
Бок
Лоренс
30
Куэн
Андреас
17
Эрлингмарк
Огюст
26
Кунде
Пьер
11
Юбитана
Дензель
9
Вергос
Николаос
7
Робай
Гаэтан
АЕК
4-3-1-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Атромитос

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

35 матчей

57.1%
20%
22.9%
20 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
65.7%
5.7%
10 побед 23 ничьи 2 победы

Второй тайм

48.6%
25.7%
25.7%
17 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
1:0
ТМС
1:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
К
3:0
К
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:0
КГ
3:0
Р
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
К
0:3
С
1:0
С
1:1
С
3:3
С
0:1
С
0:1

Голы

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.72
0.88

Среднее время на гол

52
102

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

0.47
0.89

Среднее время на гол

191
101

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

80
101

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 2 0.4
Амрабат Нордин 2 (2) 0.4
Йонссон Йенс 1 0.2
Гачинович Мийат 1 0.2
Понсе Эсекель 1 0.2
Пинеда Орбелин 1 0.2
Элиассон Никлас 0 0
Шиманьски Дамиан 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 1 0.2
Lucas Acevedo 1 0.2
Юбитана Дензель 1 0.2
Робай Гаэтан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 2 0
Сидибе Джибриль 0 1
Манталос Петрос 0 1
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Галанопулос Костас 1 0
Рота Лазарос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 1 1
Цидотас Панайотис 1 1
Lucas Acevedo 2 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Кешрида Ваджди 2 0
Кунде Пьер 1 0
Юбитана Дензель 1 0
Валенсия Диего 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Камара Агибу 1 0
Dimitrios Tsakmakis 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
АЕК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
АЕК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атромитос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3
АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0
Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1

Результаты матчей

АЕК
Атромитос

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АЕК
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 1 0 19 - 2 16
2.
ПАОК
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Панатинаикос
 2:1 5 4 0 1 12 - 3 12
4.
АЕК
 1:0 5 3 2 0 8 - 5 11
5.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
6.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
ПАС Янина
 7 2 2 3 12 - 9 8
8.
Арис Салоники
 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Астерас
 1:2 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Ламия
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Кифисия
 7 1 2 4 8 - 19 5
12.
Панетоликос
 5 0 3 2 2 - 10 3
13.
Атромитос
 0:1 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
7.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
8.
АЕК
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Астерас
 1:2 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Панатинаикос
 2:1 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2:1 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
АЕК
 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 1:2 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
9.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 0:1 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
ПАОК Живкович Андрия 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Юбитана Дензель получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Г О О О О Л - Амрабат Нордин из команды АЕК забивает с точки!
  • 31'
    Dimitrios Tsakmakis получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Де Бок Лоренс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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АЕК
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