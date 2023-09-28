Тур: 6. Стадион: OPAP Arena.
0'
28' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
1:0
31' ПенальтиАмрабат Нордин
33' Желтая карточкаDimitrios Tsakmakis
45' Желтая карточкаЮбитана Дензель
75' Желтая карточкаХаджсафи Эсхан
84' Желтая карточкаКалленс Александр
88' Красная карточкаСидибе Джибриль
1:1
89' ПенальтиАнгельски Кароль
90' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
2:1
90' ПенальтиГачинович Мийат
90'+13
Ход матча
28'
31'
1:0
45'
60'
75'
88'
89'
1:1
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
30
Куэн
Андреас
26
Кунде
Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 ЗиниНападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
АЕК
Атромитос
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
35 матчей
57.1%
20%
22.9%
20 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
65.7%
5.7%
10 побед 23 ничьи 2 победы
Второй тайм
48.6%
25.7%
25.7%
17 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.72
0.88
Среднее время на гол
52
102
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
0.47
0.89
Среднее время на гол
191
101
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
80
101
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|2
|0.4
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.4
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.4
|Йонссон Йенс
|1
|0.2
|Понсе Эсекель
|1
|0.2
|Пинеда Орбелин
|1
|0.2
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.4
|Lucas Acevedo
|1
|0.2
|Юбитана Дензель
|1
|0.2
|Робай Гаэтан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Манталос Петрос
|0
|1
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Шиманьски Дамиан
|1
|0
|Галанопулос Костас
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|1
|1
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Кунде Пьер
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
АЕК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атромитос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
АЕК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атромитос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
100%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
56%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
5
56%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3
АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0
Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1
Результаты матчей
АЕК
Атромитос
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АЕК
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|3 (2)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1