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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Ламия
1:0
Первый тайм: 24'
Панетоликос
0'
6' Желтая карточка
Соуза Жоау Педру
1:0
7' Гол
Карлитос Карлос

Ход матча

6'
 
Соуза Жоау Педру
7'
Карлитос Карлос
(Лонго Самуэле)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Панетоликос
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
16
Сидклей
Феррейра
23
Цилулис
Сотирис
21
Omar
Cabrera
Santana
7
Нуньес
Кристофер
14
Сливка
Выкинтас
9
Лонго
Самуэле
10
Карлитос
Карлос
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
6
Ойконому
Мариос
26
Дуарте
Бруно
24
Pedro
Silva
Torrejon
34
Facundo
Perez
80
Franco
Baldassarra
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
14
Дуарте
Фредерику
45
Соуза
Жоау
Педру
Ламия
4-4-2
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Панетоликос

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:3
С
0:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

0.94
1.29

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12

Среднее время на гол

95
69

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 3 (1) 0.43
Сливка Выкинтас 1 0.14
Цилулис Сотирис 1 0.14
Matias Acuna I 1 0.14
Лонго Самуэле 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 1 0.17
Малис Александрос 1 0.17
Pedro Silva Torrejon 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 1 1
Станко Калеб 2 0
Matias Acuna I 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Лонго Самуэле 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Мартинес Рубен II 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карелис Никос 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Ойконому Мариос 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Малис Александрос 1 0
Facundo Perez 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0

Результаты матчей

Ламия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
1
Ламия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0
Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1
Панетоликос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1
Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0

Результаты матчей

Ламия
Панетоликос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ламия
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 1 0 19 - 2 16
2.
ПАОК
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Панатинаикос
 5 4 0 1 14 - 3 12
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
6.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
Ламия
 1:0 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
ПАС Янина
 7 2 2 3 12 - 9 8
9.
Арис Салоники
 6 2 1 3 9 - 10 7
10.
Астерас
 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Кифисия
 7 1 2 4 8 - 19 5
12.
Панетоликос
 0:1 6 0 3 3 2 - 11 3
13.
Атромитос
 5 0 2 3 4 - 10 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ламия
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Арис Салоники
 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
8.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
9.
АЕК
 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Панетоликос
 0:1 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Ламия
 1:0 4 0 2 2 3 - 9 2
9.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 4 0 1 3 3 - 9 1
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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Ламия
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