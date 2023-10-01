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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Ламия
1:0
Конец матча
Панетоликос
0'
6' Желтая карточка
Соуза Жоау Педру
1:0
7' Гол
Карлитос Карлос
45' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
74' Желтая карточка
Pedro Silva Torrejon
85' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
89' Желтая карточка
Серхио Диас
89' Желтая карточка
Omar Cabrera Santana
90'+7

Ход матча

6'
 
Соуза Жоау Педру
7'
Карлитос Карлос
(Лонго Самуэле)
1:0
45'
Нуньес Кристофер
 
60'
Амарал Педру
Нуньес Кристофер
 
61'
Matias Acuna I
Лонго Самуэле
 
61'
Тошич Зоран
Цилулис Сотирис
 
70'
 
Хуанпи Аньор
Franco Baldassarra
70'
 
Ксенитидис Георгиос
Дуарте Фредерику
74'
 
Pedro Silva Torrejon
79'
Станко Калеб
Карлитос Карлос
 
85'
 
Хуанпи Аньор
86'
 
Серхио Диас
Facundo Perez
86'
 
Войлис Александрос
Шенгелия Леван
88'
Цилианидис Космас
Сливка Выкинтас
 
89'
 
Серхио Диас
89'
Omar Cabrera Santana
 
90'
 
Харис Мавриас
Pedro Silva Torrejon

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
16
Сидклей
Феррейра
23
Цилулис
Сотирис
21
Omar
Cabrera
Santana
7
Нуньес
Кристофер
14
Сливка
Выкинтас
9
Лонго
Самуэле
10
Карлитос
Карлос
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
6
Ойконому
Мариос
26
Дуарте
Бруно
24
Pedro
Silva
Torrejon
34
Facundo
Perez
80
Franco
Baldassarra
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
14
Дуарте
Фредерику
45
Соуза
Жоау
Педру
Ламия
4-4-2
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
Панетоликос

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:3
С
0:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

0.94
1.29

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12

Среднее время на гол

95
69

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 3 (1) 0.43
Сливка Выкинтас 1 0.14
Цилулис Сотирис 1 0.14
Matias Acuna I 1 0.14
Лонго Самуэле 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 1 0.17
Малис Александрос 1 0.17
Pedro Silva Torrejon 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Кристофер 3 0
Давид Симон 1 1
Станко Калеб 2 0
Matias Acuna I 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Omar Cabrera Santana 1 0
Лонго Самуэле 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Мартинес Рубен II 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карелис Никос 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Ойконому Мариос 1 0
Серхио Диас 1 0
Хуанпи Аньор 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Малис Александрос 1 0
Facundo Perez 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0

Результаты матчей

Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
1
Ламия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0
Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1
Панетоликос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1
Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0

Результаты матчей

Ламия
Панетоликос

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Ламия
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
5
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 6 5 1 0 19 - 2 16
2.
ПАОК
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Панатинаикос
 5 4 0 1 14 - 3 12
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Арис Салоники
 1:0 7 3 1 3 10 - 10 10
6.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
7.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
8.
Ламия
 7 2 3 2 7 - 11 9
9.
ПАС Янина
 7 2 2 3 12 - 9 8
10.
Астерас
 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Кифисия
 0:1 8 1 2 5 8 - 20 5
12.
Панетоликос
 6 0 3 3 2 - 11 3
13.
Атромитос
 5 0 2 3 4 - 10 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Арис Салоники
 1:0 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ламия
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
ПАС Янина
 4 2 0 2 8 - 4 6
8.
Кифисия
 0:1 3 1 2 0 7 - 6 5
9.
АЕК
 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
5.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
6.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
8.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
9.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Панетоликос
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 1:0 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 4 0 1 3 3 - 9 1
14.
Кифисия
 0:1 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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