Тур: 7. Стадион: Athanasios Diakos.
1:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаСоуза Жоау Педру
1:0
7' ГолКарлитос Карлос
45' Желтая карточкаНуньес Кристофер
74' Желтая карточкаPedro Silva Torrejon
85' Желтая карточкаХуанпи Аньор
89' Желтая карточкаСерхио Диас
89' Желтая карточкаOmar Cabrera Santana
90'+7
Ход матча
7'
1:0
45'
85'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
15
Давид
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Габриэль Шюррер
История личных встреч
Ламия
Панетоликос
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.25
Среднее время на гол
101
72
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
0.94
1.29
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
Среднее время на гол
95
69
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|3 (1)
|0.43
|Сливка Выкинтас
|1
|0.14
|Цилулис Сотирис
|1
|0.14
|Matias Acuna I
|1
|0.14
|Лонго Самуэле
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.17
|Малис Александрос
|1
|0.17
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Давид Симон
|1
|1
|Станко Калеб
|2
|0
|Matias Acuna I
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Omar Cabrera Santana
|1
|0
|Лонго Самуэле
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карелис Никос
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Серхио Диас
|1
|0
|Хуанпи Аньор
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
1
Ламия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
4
36%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0
Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1
Панетоликос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1
Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Результаты матчей
Ламия
Панетоликос
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Ламия
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|19 - 2
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 20
|5
|12.
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|8.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|5.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|6.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|7.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|12.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|14.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1