Тур: 7. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
23'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
78 Владение мячом, % 22
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
21
Пардо
Рубен
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Арис Салоники
Кифисия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|5
|0.71
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.29
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.14
|Пардо Рубен
|1
|0.14
|Самора Альваро
|1
|0.14
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|2
|0.25
|Ботия Альберто
|1
|0.13
|Агбеньену Лумор
|1
|0.13
|Antonis Papasavas
|1
|0.13
|Масурас Яннис
|1
|0.13
|Andrews Tetteh
|1
|0.13
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.13
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулиан Диас
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|1
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Antonis Papasavas
|2
|0
|Ботия Альберто
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Паррас Александрос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Арис Салоники
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
2
20%
4
44%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2
Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1
Кифисия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1
ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3
Результаты матчей
Арис Салоники
Кифисия
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Кифисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
25
24
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|19 - 2
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 20
|5
|12.
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|8.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|5.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|6.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|7.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|12.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|14.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (2)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1