Тур: 7. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолМорон Лоренцо
31' Желтая карточкаNicolas Andereggen
49' Желтая карточкаAntonis Papasavas
54' Желтая карточкаБотия Альберто
62' Желтая карточкаВафеас Никос
1:1
75' ГолОжегович Огнен
76' Желтая карточкаАнагностопулос Александрос
86' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
86' Желтая карточкаГобелич Марко
89' Желтая карточкаGeorgios Konstantakopoulos
90' Желтая карточкаСамора Альваро
90'+9
Ход матча
23'
54'
62'
75'
1:1
86'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
21
Пардо
Рубен
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Арис Салоники
Кифисия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|5
|0.71
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.29
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.14
|Пардо Рубен
|1
|0.14
|Самора Альваро
|1
|0.14
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|3
|0.38
|Ботия Альберто
|1
|0.13
|Агбеньену Лумор
|1
|0.13
|Масурас Яннис
|1
|0.13
|Antonis Papasavas
|1
|0.13
|Andrews Tetteh
|1
|0.13
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.13
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулиан Диас
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|1
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Antonis Papasavas
|3
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Ботия Альберто
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Паррас Александрос
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кифисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Арис Салоники
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Кифисия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
4
22%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2
Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1
Кифисия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1
ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3
Результаты матчей
Арис Салоники
Кифисия
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Кифисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
26
25
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|6
|1
|0
|21 - 2
|19
|2.
|2:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|1:2
|6
|4
|0
|2
|15 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|9.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|12.
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|6.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|7.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1