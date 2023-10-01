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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Арис Салоники
1:1
Конец матча
Кифисия
0'
1:0
23' Гол
Морон Лоренцо
31' Желтая карточка
Nicolas Andereggen
49' Желтая карточка
Antonis Papasavas
54' Желтая карточка
Ботия Альберто
62' Желтая карточка
Вафеас Никос
1:1
75' Гол
Ожегович Огнен
76' Желтая карточка
Анагностопулос Александрос
86' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
86' Желтая карточка
Гобелич Марко
89' Желтая карточка
Georgios Konstantakopoulos
90' Желтая карточка
Самора Альваро
90'+9

Ход матча

23'
Морон Лоренцо
(Сулейманов Магомед-Шапи)
1:0
31'
 
Nicolas Andereggen
49'
 
Antonis Papasavas
54'
 
Ботия Альберто
57'
Христодулопулос Лазарос
Пардо Рубен
 
58'
Моберг-Карлссон Давид
Сулейманов Магомед-Шапи
 
62'
 
Вафеас Никос
62'
 
Mateus Barbosa
Nicolas Andereggen
63'
 
Тьеви Бифума
Илиев Илиан
69'
Дукуре Шейк
Менендес Джонатан
 
69'
 
Nikolaos Peios
Antonis Papasavas
75'
1:1
Ожегович Огнен
(Масурас Яннис)
76'
 
Анагностопулос Александрос
83'
Монтойя Мартин
Одубаджо Мозес
 
83'
Самора Альваро
Верстрате Биргер
 
84'
 
Georgios Konstantakopoulos
Ботия Альберто
85'
 
Гобелич Марко
Ожегович Огнен
86'
Фабиано Лейсманн
 
86'
 
Гобелич Марко
89'
 
Georgios Konstantakopoulos
90'
Самора Альваро
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Хулиан
Диас
16
Дарида
Владимир
4
Фабиано
Лейсманн
3
Феррари
Франко
14
Брабец
Якуб
22
Одубаджо
Мозес
21
Пардо
Рубен
28
Верстрате
Биргер
27
Менендес
Джонатан
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
80
Морон
Лоренцо
99
Анагностопулос
Александрос
21
Масурас
Яннис
31
Цапан
Лука
3
Ботия
Альберто
15
Агбеньену
Лумор
22
Илиев
Илиан
2
Вафеас
Никос
6
Antonis
Papasavas
10
Andrews
Tetteh
9
Ожегович
Огнен
33
Nicolas
Andereggen
Арис Салоники
4-4-2
Кифисия
4-3-3

История личных встреч

Арис Салоники
Кифисия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 5 0.71
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.29
Христодулопулос Лазарос 1 0.14
Пардо Рубен 1 0.14
Самора Альваро 1 0.14
Дарида Владимир 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Сулейманов Магомед-Шапи 0 0
Менендес Джонатан 0 0
Пальма Луис 0 0
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 3 0.38
Ботия Альберто 1 0.13
Агбеньену Лумор 1 0.13
Масурас Яннис 1 0.13
Antonis Papasavas 1 0.13
Andrews Tetteh 1 0.13
Georgios Konstantakopoulos 1 0.13
Mateus Barbosa 0 0
Крисиума Матеус 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулиан Диас 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Феррари Франко 2 0
Дарида Владимир 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Самора Альваро 1 0
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 4 1
Ожегович Огнен 5 0
Сакик Эмануэль 4 0
Antonis Papasavas 3 0
Масурас Яннис 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Ботия Альберто 2 0
Вафеас Никос 2 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Анагностопулос Александрос 1 0
Гобелич Марко 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Паррас Александрос 1 0
Georgios Konstantakopoulos 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Кифисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7
Арис Салоники
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Кифисия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
4
22%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2
Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1
Кифисия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1
ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3

Результаты матчей

Арис Салоники
Кифисия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Кифисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 7 6 1 0 21 - 2 19
2.
ПАОК
 2:1 7 5 1 1 13 - 4 16
3.
Панатинаикос
 1:2 6 4 0 2 15 - 5 12
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
6.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
Ламия
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
ПАС Янина
 0:2 8 2 2 4 12 - 11 8
10.
Астерас
 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
12.
Панетоликос
 6 0 3 3 2 - 11 3
13.
Атромитос
 5 0 2 3 4 - 10 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 2:1 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ламия
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
ПАС Янина
 0:2 5 2 0 3 8 - 6 6
8.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
9.
АЕК
 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Панатинаикос
 1:2 3 1 0 2 5 - 4 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:2 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2:1 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Олимпиакос
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
6.
ПАС Янина
 0:2 3 0 2 1 4 - 5 2
7.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Панетоликос
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 4 0 1 3 3 - 9 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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