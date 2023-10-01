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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Панатинаикос
2:2
Второй тайм: 90+'
ПАОК
0'
0:1
19' Гол
Брэндон Льямас
1:1
32' Гол
Паласиос Себастьян
44' Желтая карточка
Абдулрахман Бахаа
45' Желтая карточка
Тайсон Фреда
48' Желтая карточка
Джуричич Филип
54' Желтая карточка
Шваб Штефан
1:2
58' Гол
Живкович Андрия
77' Желтая карточка
Котарски Доминик
90' Желтая карточка
Шенквельд Барт
2:2
90' Гол
Еремеефф Александер

Ход матча

19'
0:1
Брэндон Льямас
32'
Паласиос Себастьян
1:1
44'
 
Абдулрахман Бахаа
45'
 
Тайсон Фреда
48'
Джуричич Филип
 
54'
 
Шваб Штефан
58'
1:2
Живкович Андрия
(Тайсон Фреда)
62'
 
Оздоев Магомед
Циггарас Теохарис
62'
 
Десподов Кирилл
Константелиас Янис
70'
Вербич Беньямин
Джуричич Филип
 
70'
Мансини Даниэль
Паласиос Себастьян
 
71'
 
Мейте Суалихо
Шваб Штефан
72'
 
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
77'
Де Вильена Тонни
Гнезда-Черин Адам
 
77'
 
Котарски Доминик
82'
Еремеефф Александер
Иоаннидис Фотис
 
83'
Младенович Филип
Хуан Карлос
 
84'
 
Мург Томас
Тайсон Фреда
90'
Шенквельд Барт
 
90'
Еремеефф Александер
2:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
ПАОК
99.20
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6.40
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3.80
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Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
10
Бернард
Дуарте
55
Виллиан
Арао
31
Джуричич
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Абдулрахман
Бахаа
14
Живкович
Андрия
22
Шваб
Штефан
7
Константелиас
Янис
6
Циггарас
Теохарис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Панатинаикос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
ПАОК

34 матча

82.4%
17.6%
28 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
38.2%
3%
20 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
26.5%
14.7%
20 побед 9 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 23 победы

62 матча

45.2%
17.7%
37.1%
28 побед 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

32.3%
46.8%
20.9%
20 побед 29 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.3%
30.6%
37.1%
20 побед 19 ничьих 23 победы

История матчей

С
1:1
С
1:2
К
1:1
С
0:3
К
2:0
С
1:2
К
1:0
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

47
29

Голов в среднем за матч

1.52
0.94

Среднее время на гол

59
96

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.03

Среднее время на гол

60
87

Всего голов

93
61

Голов в среднем за матч

1.5
0.98

Тотал матчей

2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
46
Больше 74%
Меньше 26%
16
29
Больше 47%
Меньше 53%
33
12
Больше 19%
Меньше 81%
50
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60

Среднее время на гол

60
91

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 (1) 0.5
Бернард Дуарте 3 0.5
Паласиос Себастьян 2 0.33
Вербич Беньямин 2 0.33
Гнезда-Черин Адам 1 0.17
Джуричич Филип 1 0.17
Виллиан Арао 1 0.17
Магнуссон Хёрдур 1 0.17
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.17
Хуанкар 0 0
Младенович Филип 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.57
Мург Томас 2 0.29
Константелиас Янис 2 0.29
Брэндон Льямас 1 0.14
Саматта Мбвана 1 0.14
Кулиеракис Костас 1 0.14
Цимас Стефанос 1 0.14
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 2 0
Джуричич Филип 1 0
Перес Рубен 1 0
Шенквельд Барт 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 2 0
Кедзёра Томаш 2 0
Живкович Андрия 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Мург Томас 1 0
Баба Абдул-Рахман 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПАОК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
7
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ПАОК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
29%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
21%
4
40%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5
ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0
ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1

Результаты матчей

Панатинаикос
ПАОК

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
1
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
3
2
2.5
3
3
2
3
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 7 6 1 0 21 - 2 19
2.
ПАОК
 2:1 7 5 1 1 13 - 4 16
3.
Панатинаикос
 1:2 6 4 0 2 15 - 5 12
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
6.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
Ламия
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
ПАС Янина
 0:2 8 2 2 4 12 - 11 8
10.
Астерас
 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
12.
Панетоликос
 6 0 3 3 2 - 11 3
13.
Атромитос
 5 0 2 3 4 - 10 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 2:1 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ламия
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
ПАС Янина
 0:2 5 2 0 3 8 - 6 6
8.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
9.
АЕК
 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Панатинаикос
 1:2 3 1 0 2 5 - 4 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:2 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2:1 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Олимпиакос
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
6.
ПАС Янина
 0:2 3 0 2 1 4 - 5 2
7.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Панетоликос
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 4 0 1 3 3 - 9 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
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Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
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      Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
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      Джуричич Филип получил желтую карточку от судьи
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Панатинаикос
    Ничья
    ПАОК
    99.20
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