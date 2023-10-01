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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Панатинаикос
2:2
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
19' Гол
Брэндон Льямас
1:1
32' Гол
Паласиос Себастьян
44' Желтая карточка
Абдулрахман Бахаа
45' Желтая карточка
Тайсон Фреда
48' Желтая карточка
Джуричич Филип
54' Желтая карточка
Шваб Штефан
1:2
58' Гол
Живкович Андрия
77' Желтая карточка
Котарски Доминик
90' Желтая карточка
Шенквельд Барт
2:2
90' Гол
Еремеефф Александер
90'+7
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
10
Бернард
Дуарте
55
Виллиан
Арао
31
Джуричич
Филип
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Абдулрахман
Бахаа
14
Живкович
Андрия
22
Шваб
Штефан
7
Константелиас
Янис
6
Циггарас
Теохарис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Панатинаикос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
ПАОК

34 матча

82.4%
17.6%
28 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
38.2%
3%
20 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
26.5%
14.7%
20 побед 9 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 23 победы

62 матча

45.2%
17.7%
37.1%
28 побед 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

32.3%
46.8%
20.9%
20 побед 29 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.3%
30.6%
37.1%
20 побед 19 ничьих 23 победы

История матчей

С
1:1
С
1:2
К
1:1
С
0:3
К
2:0
С
1:2
К
1:0
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

47
29

Голов в среднем за матч

1.52
0.94

Среднее время на гол

59
96

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.03

Среднее время на гол

60
87

Всего голов

93
61

Голов в среднем за матч

1.5
0.98

Тотал матчей

2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
46
Больше 74%
Меньше 26%
16
29
Больше 47%
Меньше 53%
33
12
Больше 19%
Меньше 81%
50
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60

Среднее время на гол

60
91

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 3 (1) 0.5
Бернард Дуарте 3 0.5
Паласиос Себастьян 2 0.33
Вербич Беньямин 2 0.33
Гнезда-Черин Адам 1 0.17
Джуричич Филип 1 0.17
Виллиан Арао 1 0.17
Магнуссон Хёрдур 1 0.17
Еремеефф Александер 1 0.17
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.17
Младенович Филип 0 0
Хуанкар 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 4 0.57
Мург Томас 2 0.29
Константелиас Янис 2 0.29
Брэндон Льямас 1 0.14
Саматта Мбвана 1 0.14
Кулиеракис Костас 1 0.14
Цимас Стефанос 1 0.14
Тайсон Фреда 0 0
Шваб Штефан 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 2 0
Младенович Филип 2 0
Джуричич Филип 1 0
Перес Рубен 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 2 0
Кедзёра Томаш 2 0
Живкович Андрия 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Мург Томас 1 0
Баба Абдул-Рахман 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Котарски Доминик 1 0
Кулиеракис Костас 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПАОК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
7
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ПАОК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
25%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
1
8%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5
ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0
ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1

Результаты матчей

Панатинаикос
ПАОК

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
2
3
3
2.5
3
4
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Панатинаикос
 6 4 1 1 16 - 5 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
6.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
Ламия
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
ПАС Янина
 8 2 2 4 12 - 12 8
10.
Астерас
 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
12.
Панетоликос
 6 0 3 3 2 - 11 3
13.
Атромитос
 5 0 2 3 4 - 10 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ламия
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
9.
АЕК
 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Панатинаикос
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
7.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Панетоликос
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 4 0 1 3 3 - 9 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
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    Где смотреть матч Панатинаикос 2:2 ПАОК онлайн

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