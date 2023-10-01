Тур: 7. Стадион: Апостолос Николаидис.
2:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолБрэндон Льямас
1:1
32' ГолПаласиос Себастьян
44' Желтая карточкаАбдулрахман Бахаа
45' Желтая карточкаТайсон Фреда
48' Желтая карточкаДжуричич Филип
54' Желтая карточкаШваб Штефан
1:2
58' ГолЖивкович Андрия
77' Желтая карточкаКотарски Доминик
90' Желтая карточкаШенквельд Барт
2:2
90' ГолЕремеефф Александер
90'+7
Ход матча
19'
0:1
32'
45'
48'
54'
58'
1:2
77'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Панатинаикос
ПАОК
34 матча
82.4%
17.6%
28 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
38.2%
3%
20 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
26.5%
14.7%
20 побед 9 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 23 победы
62 матча
45.2%
17.7%
37.1%
28 побед 11 ничьих 23 победы
Первый тайм
32.3%
46.8%
20.9%
20 побед 29 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.3%
30.6%
37.1%
20 побед 19 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
47
29
Голов в среднем за матч
1.52
0.94
Среднее время на гол
59
96
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.03
Среднее время на гол
60
87
Всего голов
93
61
Голов в среднем за матч
1.5
0.98
Тотал матчей
2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
46
Больше 74%
Меньше 26%
16
29
Больше 47%
Меньше 53%
33
12
Больше 19%
Меньше 81%
50
5
Больше 8%
Меньше 92%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
Среднее время на гол
60
91
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.5
|Бернард Дуарте
|3
|0.5
|Паласиос Себастьян
|2
|0.33
|Вербич Беньямин
|2
|0.33
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.17
|Джуричич Филип
|1
|0.17
|Виллиан Арао
|1
|0.17
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.17
|Еремеефф Александер
|1
|0.17
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.17
|Младенович Филип
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|4
|0.57
|Мург Томас
|2
|0.29
|Константелиас Янис
|2
|0.29
|Брэндон Льямас
|1
|0.14
|Саматта Мбвана
|1
|0.14
|Кулиеракис Костас
|1
|0.14
|Цимас Стефанос
|1
|0.14
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Младенович Филип
|2
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Котарски Доминик
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПАОК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
7
Панатинаикос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ПАОК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
25%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
1
8%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5
ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0
ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1
Результаты матчей
Панатинаикос
ПАОК
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
33
34
24
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1