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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
ПАС Янина
0:2
Первый тайм: 40'
Олимпиакос
0'
14' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
0:1
17' Гол
Поденсе Даниэл
0:2
23' Гол
Поденсе Даниэл

Ход матча

14'
Лиасос Ангелос
 
17'
0:1
Поденсе Даниэл
(Ортега Франсиско)
23'
0:2
Поденсе Даниэл
(Биэл Пеп)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Олимпиакос
8.80
9.50
Реклама, pari.ru
4.55
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
45
Gerasimos
Bakadimas
3
Цаусис
Мариос
80
Лиасос
Ангелос
6
Бильбао
Икер
11
Kevin
Rosero
14
Памлидис
Георгиос
21
Цимас
Панайотис
91
Claudiu
Cristian
Balan
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
74
Нтои
Андреас-Ричардос
16
Фрейре
Николас
3
Ортега
Франсиско
4
Камара
Мохамед
III
15
Александропулос
Сотириос
56
Поденсе
Даниэл
7
Фортунис
Костас
21
Биэл
Пеп
9
Эль-Кааби
Аюб
ПАС Янина
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Олимпиакос

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

27 матчей

11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед

История матчей

С
2:2
С
2:0
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.62

Среднее время на гол

78
146

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

2.77
1.57

Среднее время на гол

32
57

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

1.93
1.11

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

46
81

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.63
Гарро Хуан Фернандо 2 0.25
Памлидис Георгиос 1 0.13
Цаусис Мариос 1 0.13
Пантелакис Эпаминондас 1 0.13
Цимас Панайотис 1 0.13
Claudiu Cristian Balan 1 0.13
Сория Карлес 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 0.71
Поденсе Даниэл 3 0.43
Масурас Гиоргос 3 0.43
Йоветич Стеван 2 (1) 0.29
Фортунис Костас 1 0.14
Биэл Пеп 1 0.14
Иборра Висенте 1 0.14
Кини Марин 1 0.14
Камара Мохамед III 1 0.14
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.14
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 3
Цаусис Мариос 4 0
Эррамуспе Родриго 3 0
Federico Gino 3 0
Цимас Панайотис 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Клейман Борис 1 0
Сория Карлес 1 0
Пантелакис Эпаминондас 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Биэл Пеп 2 0
Фортунис Костас 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Олимпиакос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ПАС Янина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
16
ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Олимпиакос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
17

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
16
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
25%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0

Результаты матчей

ПАС Янина
Олимпиакос

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
1
2
5
2.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 7 6 1 0 21 - 2 19
2.
ПАОК
 2:1 7 5 1 1 13 - 4 16
3.
Панатинаикос
 1:2 6 4 0 2 15 - 5 12
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
6.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
Ламия
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
ПАС Янина
 0:2 8 2 2 4 12 - 11 8
10.
Астерас
 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
12.
Панетоликос
 6 0 3 3 2 - 11 3
13.
Атромитос
 5 0 2 3 4 - 10 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:0 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 2:1 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ламия
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
ПАС Янина
 0:2 5 2 0 3 8 - 6 6
8.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
9.
АЕК
 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Панатинаикос
 1:2 3 1 0 2 5 - 4 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:2 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
ПАОК
 2:1 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Олимпиакос
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
6.
ПАС Янина
 0:2 3 0 2 1 4 - 5 2
7.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Панетоликос
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 4 0 1 3 3 - 9 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Олимпиакос
8.80
9.50
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4.55
Все Коэффициенты
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