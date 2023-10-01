Тур: 7. Стадион: Зоссимадес.
0:3
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаЛиасос Ангелос
0:1
17' ГолПоденсе Даниэл
0:2
23' ГолПоденсе Даниэл
40' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
43' Желтая карточкаЦимас Панайотис
45' Желтая карточкаБильбао Икер
49' Желтая карточкаПоросо Джексон
0:3
90' ГолМарсело Родиней
90'+4
Ход матча
14'
17'
23'
0:2
43'
45'
49'
90'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
0 Удары в створ 9
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Бегала МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
ПАС Янина
Олимпиакос
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
27 матчей
11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.14
0.62
Среднее время на гол
78
146
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
2.77
1.57
Среднее время на гол
32
57
Всего голов
52
30
Голов в среднем за матч
1.93
1.11
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
46
81
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.63
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.25
|Памлидис Георгиос
|1
|0.13
|Цаусис Мариос
|1
|0.13
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.13
|Цимас Панайотис
|1
|0.13
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.13
|Сория Карлес
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|5 (1)
|0.71
|Поденсе Даниэл
|3
|0.43
|Масурас Гиоргос
|3
|0.43
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.29
|Фортунис Костас
|1
|0.14
|Биэл Пеп
|1
|0.14
|Марсело Родиней
|1
|0.14
|Иборра Висенте
|1
|0.14
|Кини Марин
|1
|0.14
|Камара Мохамед III
|1
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.14
|Ортега Франсиско
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|3
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Эррамуспе Родриго
|3
|0
|Federico Gino
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Сория Карлес
|1
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Поросо Джексон
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Олимпиакос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
ПАС Янина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
16
ПАС Янина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
17
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
16
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
25%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
20
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
5
25%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Пропущено
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0
Результаты матчей
ПАС Янина
Олимпиакос
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
61
26
52
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1