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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
ПАС Янина
0:3
Конец матча
Олимпиакос
0'
14' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
0:1
17' Гол
Поденсе Даниэл
0:2
23' Гол
Поденсе Даниэл
40' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
43' Желтая карточка
Цимас Панайотис
45' Желтая карточка
Бильбао Икер
49' Желтая карточка
Поросо Джексон
0:3
90' Гол
Марсело Родиней
90'+4
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
45
Gerasimos
Bakadimas
3
Цаусис
Мариос
80
Лиасос
Ангелос
6
Бильбао
Икер
11
Kevin
Rosero
14
Памлидис
Георгиос
21
Цимас
Панайотис
91
Claudiu
Cristian
Balan
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
74
Нтои
Андреас-Ричардос
16
Фрейре
Николас
3
Ортега
Франсиско
4
Камара
Мохамед
III
15
Александропулос
Сотириос
56
Поденсе
Даниэл
7
Фортунис
Костас
21
Биэл
Пеп
9
Эль-Кааби
Аюб
ПАС Янина
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Олимпиакос

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

27 матчей

11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед

История матчей

С
2:2
С
2:0
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.62

Среднее время на гол

78
146

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

2.77
1.57

Среднее время на гол

32
57

Всего голов

52
30

Голов в среднем за матч

1.93
1.11

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

46
81

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.63
Гарро Хуан Фернандо 2 0.25
Памлидис Георгиос 1 0.13
Цаусис Мариос 1 0.13
Пантелакис Эпаминондас 1 0.13
Цимас Панайотис 1 0.13
Claudiu Cristian Balan 1 0.13
Сория Карлес 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 0.71
Поденсе Даниэл 3 0.43
Масурас Гиоргос 3 0.43
Йоветич Стеван 2 (1) 0.29
Фортунис Костас 1 0.14
Биэл Пеп 1 0.14
Марсело Родиней 1 0.14
Иборра Висенте 1 0.14
Кини Марин 1 0.14
Камара Мохамед III 1 0.14
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.14
Ортега Франсиско 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 3
Цаусис Мариос 4 0
Цимас Панайотис 4 0
Эррамуспе Родриго 3 0
Federico Gino 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Клейман Борис 1 0
Сория Карлес 1 0
Пантелакис Эпаминондас 1 0
Бильбао Икер 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Биэл Пеп 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Фортунис Костас 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Поросо Джексон 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Олимпиакос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ПАС Янина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
16
ПАС Янина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
17

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

4
16
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
25%
4
25%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
20
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
5
25%
16-30
2
18%
4
20%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Пропущено

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0

Результаты матчей

ПАС Янина
Олимпиакос

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
1
2
6
2.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Панатинаикос
 6 4 1 1 16 - 5 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
6.
ОФИ
 6 2 3 1 8 - 9 9
7.
Ламия
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
ПАС Янина
 8 2 2 4 12 - 12 8
10.
Астерас
 6 2 1 3 10 - 13 7
11.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
12.
Панетоликос
 6 0 3 3 2 - 11 3
13.
Атромитос
 5 0 2 3 4 - 10 2
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ламия
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
9.
АЕК
 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Панатинаикос
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 3 1 0 2 4 - 7 3
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
7.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
ОФИ
 3 0 2 1 3 - 6 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Панетоликос
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 4 0 1 3 3 - 9 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Бильбао Икер получил желтую карточку от судьи
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