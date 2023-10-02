Тур: 7. Стадион: Перистери.
0'
29' Желтая карточкаСурлис Василиос
40' Желтая карточкаХухумис Диамантис
42' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
56' Красная карточкаКунде Пьер
60' Желтая карточкаЖуканович Эрвин
75' Желтая карточкаМунафо Хуан
89' Желтая карточкаJuan Bautista Miritello
90'+5
Ход матча
29'
42'
56'
60'
75'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
10
Камара
Агибу
26
Кунде
Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
Атромитос
Астерас
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.8%
54.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед
25 матчей
44%
56%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед
49 матчей
36.7%
34.7%
28.6%
18 побед 17 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.7%
44.9%
22.4%
16 побед 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
22.4%
46.9%
30.7%
11 побед 23 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.33
0.86
Среднее время на гол
67
105
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
1.21
0.81
Среднее время на гол
74
111
Всего голов
62
41
Голов в среднем за матч
1.27
0.84
Тотал матчей
2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
15
Больше 31%
Меньше 69%
34
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
71
107
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|2 (1)
|0.33
|Lucas Acevedo
|1
|0.17
|Юбитана Дензель
|1
|0.17
|Робай Гаэтан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартоло Хулиан
|2
|0.29
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.29
|Калцас Никос
|2
|0.29
|Рехис Франсеск
|1
|0.14
|Альварес Федерико
|1
|0.14
|Vasilios Mantzis
|1
|0.14
|Dino Grozdanic
|1
|0.14
|Христопулос Яннис
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|1
|1
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Кешрида Ваджди
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуканович Эрвин
|2
|0
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Мунафо Хуан
|2
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Костаньо Хосе
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Атромитос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Астерас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
1
5
Атромитос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Астерас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
56%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
20%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
5
56%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1
Астерас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2
Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0
Результаты матчей
Атромитос
Астерас
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|4.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|9.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|7.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|8.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1