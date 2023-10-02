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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Атромитос
0:0
Конец матча
Астерас
0'
29' Желтая карточка
Сурлис Василиос
40' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
42' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
56' Красная карточка
Кунде Пьер
60' Желтая карточка
Жуканович Эрвин
75' Желтая карточка
Мунафо Хуан
89' Желтая карточка
Juan Bautista Miritello
90'+5

Ход матча

29'
 
Сурлис Василиос
40'
 
Хухумис Диамантис
42'
Цавелас Георгиос
 
46'
Юбитана Дензель
Робай Гаэтан
 
56'
Кунде Пьер
 
59'
 
Juan Bautista Miritello
Vasilios Mantzis
60'
 
Dino Grozdanic
Сурлис Василиос
60'
 
Альварес Федерико
Хухумис Диамантис
60'
 
Жуканович Эрвин
66'
Вергос Николаос
Ангельски Кароль
 
66'
Эрлингмарк Огюст
Валенсия Диего
 
75'
 
Мунафо Хуан
84'
 
Паскуаль Андрес
Калцас Никос
88'
Куэн Андреас
Камара Агибу
 
89'
 
Juan Bautista Miritello
90'
 
Nikolaos Zouglis
Альварес Федерико

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
44
Dimitrios
Tsakmakis
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
10
Камара
Агибу
6
Гонсалес
Эдер
26
Кунде
Пьер
7
Робай
Гаэтан
14
Ангельски
Кароль
18
Валенсия
Диего
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
3
Хухумис
Диамантис
21
Сурлис
Василиос
8
Мунафо
Хуан
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
14
Vasilios
Mantzis
Атромитос
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Астерас

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
54.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед

25 матчей

44%
56%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед

49 матчей

36.7%
34.7%
28.6%
18 побед 17 ничьих 14 побед

Первый тайм

32.7%
44.9%
22.4%
16 побед 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

22.4%
46.9%
30.7%
11 побед 23 ничьи 15 побед

История матчей

ТМК
1:1
С
1:1
С
1:1
ТМК
1:1
С
2:0
К
1:3
С
0:0
С
2:0
С
6:2
С
1:1
С
2:0
ТМС
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
1:0
К
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:3
ТМС
3:2
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
3:0
К
2:2
К
0:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.33
0.86

Среднее время на гол

67
105

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.21
0.81

Среднее время на гол

74
111

Всего голов

62
41

Голов в среднем за матч

1.27
0.84

Тотал матчей

2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
15
Больше 31%
Меньше 69%
34
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

71
107

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 2 (1) 0.33
Lucas Acevedo 1 0.17
Юбитана Дензель 1 0.17
Робай Гаэтан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартоло Хулиан 2 0.29
Juan Bautista Miritello 2 0.29
Калцас Никос 2 0.29
Рехис Франсеск 1 0.14
Альварес Федерико 1 0.14
Vasilios Mantzis 1 0.14
Dino Grozdanic 1 0.14
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 1 1
Цидотас Панайотис 1 1
Кунде Пьер 1 1
Lucas Acevedo 2 0
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Кешрида Ваджди 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Валенсия Диего 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Камара Агибу 1 0
Dimitrios Tsakmakis 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуканович Эрвин 2 0
Пападопулос Никос 2 0
Мунафо Хуан 2 0
Альварес Федерико 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Калцас Никос 1 0
Кармона Давид 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Костаньо Хосе 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Сурлис Василиос 1 0

Результаты матчей

Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Астерас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Атромитос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Астерас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

1
5
Атромитос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Астерас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
56%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
5
56%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1
Астерас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2
Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0

Результаты матчей

Атромитос
Астерас

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Панатинаикос
 6 4 1 1 16 - 5 13
4.
ОФИ
 1:0 7 3 3 1 9 - 9 12
5.
АЕК
 0:1 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
7.
Ламия
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
Астерас
 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
ПАС Янина
 8 2 2 4 12 - 12 8
11.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
12.
Атромитос
 6 0 3 3 4 - 10 3
13.
Панетоликос
 6 0 3 3 2 - 11 3
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
ОФИ
 1:0 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Ламия
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
9.
АЕК
 0:1 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Панатинаикос
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Атромитос
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
7.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
ОФИ
 1:0 3 0 2 1 3 - 6 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Панетоликос
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 4 0 1 3 3 - 9 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Хухумис Диамантис получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Сурлис Василиос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атромитос 0:0 Астерас онлайн

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