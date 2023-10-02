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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
ОФИ
1:0
Первый тайм: 44'
АЕК
0'
1:0
5' Гол
Феллипе Луис
43' Желтая карточка

Ход матча

5'
Феллипе Луис
(Бакич Марко)
1:0
43'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
АЕК
6.00
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4.35
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3.42
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Все Коэффициенты
33
Бауман
Ноам
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
16
Каро
Андреас
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
55
Глазер
Дан
8
Luis
Gallegos
28
Феллипе
Луис
88
Бакич
Марко
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
18
Калленс
Александр
3
Мохаммади
Милад
4
Шиманьски
Дамиан
25
Галанопулос
Костас
19
Элиассон
Никлас
10
Цубер
Стивен
70
Писарро
Родольфо
9
Ван
Веерт
Том
ОФИ
3-4-1-2
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
АЕК

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

20 матчей

20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:3
С
3:0
С
1:2
С
3:3
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:4
С
4:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.1
0.5

Среднее время на гол

81
180

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.55
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 3 0.43
Нуха Дико 2 0.29
Абанда Леруа 1 0.14
Тораринссон Гудмундур 1 0.14
Нейра Хуан 1 0.14
Luis Gallegos 1 0.14
Бакич Марко 0 0
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 2 0.33
Гачинович Мийат 2 (1) 0.33
Амрабат Нордин 2 (2) 0.33
Йонссон Йенс 1 0.17
Понсе Эсекель 1 0.17
Пинеда Орбелин 1 0.17
Элиассон Никлас 0 0
Шиманьски Дамиан 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 3 0
Вурос Праксителис 2 0
Luis Gallegos 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Нейра Хуан 1 0
Бакич Марко 1 0
Тораль Хон 1 0
Каро Андреас 1 0
Абанда Леруа 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Джибриль 0 2
Гачинович Мийат 2 0
Манталос Петрос 0 1
Хаджсафи Эсхан 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Калленс Александр 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Галанопулос Костас 1 0
Рота Лазарос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
ОФИ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЕК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
3
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2
ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0
АЕК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1
Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0

Результаты матчей

ОФИ
АЕК

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ОФИ
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 22 - 2 19
2.
ПАОК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Панатинаикос
 6 4 1 1 16 - 5 13
4.
ОФИ
 1:0 7 3 3 1 9 - 9 12
5.
АЕК
 0:1 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Пансерраикос
 6 2 3 1 11 - 10 9
7.
Ламия
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Арис Салоники
 7 2 2 3 10 - 11 8
9.
Астерас
 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
ПАС Янина
 8 2 2 4 12 - 12 8
11.
Кифисия
 8 1 3 4 9 - 20 6
12.
Атромитос
 6 0 3 3 4 - 10 3
13.
Панетоликос
 6 0 3 3 2 - 11 3
14.
Волос
 6 0 2 4 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 18 - 1 15
2.
ПАОК
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
ОФИ
 1:0 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Арис Салоники
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Ламия
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
8.
Кифисия
 3 1 2 0 7 - 6 5
9.
АЕК
 0:1 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Панатинаикос
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Астерас
 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Атромитос
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
14.
Волос
 3 0 1 2 5 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЕК
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
5.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 4 - 5 2
7.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
ОФИ
 1:0 3 0 2 1 3 - 6 2
9.
Ламия
 4 0 2 2 3 - 9 2
10.
Панетоликос
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Волос
 3 0 1 2 1 - 7 1
12.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
13.
Атромитос
 4 0 1 3 3 - 9 1
14.
Кифисия
 5 0 1 4 2 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАОК Живкович Андрия 4
Ламия Карлитос Карлос 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ипалибо Джек 1 4
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Бакич Марко сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Феллипе Луис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится победой АЕК.
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