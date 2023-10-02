Тур: 7. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
Ход матча
5'
1:0
43'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
55
Глазер
Дан
28
Феллипе
Луис
88
Бакич
Марко
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
88 Бакич МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 ЗиниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
ОФИ
АЕК
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
20 матчей
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.1
0.5
Среднее время на гол
81
180
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.55
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|3
|0.43
|Нуха Дико
|2
|0.29
|Абанда Леруа
|1
|0.14
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.14
|Нейра Хуан
|1
|0.14
|Luis Gallegos
|1
|0.14
|Бакич Марко
|0
|0
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|2
|0.33
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.33
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.33
|Йонссон Йенс
|1
|0.17
|Понсе Эсекель
|1
|0.17
|Пинеда Орбелин
|1
|0.17
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Гачинович Мийат
|2
|0
|Манталос Петрос
|0
|1
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Шиманьски Дамиан
|1
|0
|Галанопулос Костас
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
ОФИ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЕК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
3
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2
ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0
АЕК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1
Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0
Результаты матчей
ОФИ
АЕК
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ОФИ
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
32
15
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|4.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|11.
|8
|1
|3
|4
|9 - 20
|6
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|18 - 1
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|9.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|7.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|8.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1