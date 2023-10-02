Тур: 7. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
0'
1:0
5' ГолФеллипе Луис
43' Желтая карточкаБакич Марко
63' Желтая карточкаГаланопулос Костас
78' Желтая карточкаБауман Ноам
82' Желтая карточкаГачинович Мийат
2:0
83' ГолНуха Дико
90' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
90' Желтая карточкаАбанда Леруа
90' Желтая карточкаЛабропулос Василис
90'+7
Ход матча
5'
1:0
43'
67'
78'
82'
83'
2:0
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
55
Глазер
Дан
28
Феллипе
Луис
88
Бакич
Марко
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
88 Бакич МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 ЗиниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
ОФИ
АЕК
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
20 матчей
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.1
0.5
Среднее время на гол
81
180
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.55
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.43
|Феллипе Луис
|3
|0.43
|Абанда Леруа
|1
|0.14
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.14
|Нейра Хуан
|1
|0.14
|Luis Gallegos
|1
|0.14
|Бакич Марко
|0
|0
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|2
|0.33
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.33
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.33
|Йонссон Йенс
|1
|0.17
|Понсе Эсекель
|1
|0.17
|Пинеда Орбелин
|1
|0.17
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Гачинович Мийат
|3
|0
|Шиманьски Дамиан
|2
|0
|Галанопулос Костас
|2
|0
|Манталос Петрос
|0
|1
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЕК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
ОФИ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
АЕК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
4
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2
ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0
АЕК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1
Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0
Результаты матчей
ОФИ
АЕК
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ОФИ
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
33
16
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Ламия
|Карлитос Карлос
|3 (2)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|1 4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1