Тур: 5.
1:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
63'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
История личных встреч
Аполлон
АЕЛ Лимаcсол
27 матчей
70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
42 матча
45.2%
26.2%
28.6%
19 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
12 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.2%
33.3%
21.5%
19 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.3
1.32
Среднее время на гол
69
68
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.82
1
Среднее время на гол
110
90
Всего голов
44
49
Голов в среднем за матч
1.05
1.17
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
85
77
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.2
|Дариква Тендайи
|1
|0.2
|Сагаль Анхело
|1
|0.2
|Юрчевич Марио
|1
|0.2
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.4
|Срнич Драголюб
|1
|0.2
|Папафотис Вассилис
|1
|0.2
|Морсай Йонатан
|1
|0.2
|Андреу Эвангелос
|1
|0.2
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Абдураими Бешарт
|1
|0
|Дариква Тендайи
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипович Петар
|3
|0
|Марш Джордж
|3
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Морсай Йонатан
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Silva
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1
Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2
Результаты матчей
Аполлон
АЕЛ Лимаcсол
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аполлон
АЕЛ Лимаcсол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|2:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|12.
|1:2
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|13.
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|8 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|13.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Анортосис
|Кастель Серхио
|3
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Пафос
|Бочкай Петар
|3
|Докса Катокопия
|Evangelos Kyriakou
|3
|Анортосис
|Элдер Феррейра
|3