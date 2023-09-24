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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 5.
Аполлон
2:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
1:0
63' Гол
Юрчевич Марио
2:0
73' Гол
Маркеш Педру
90' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
90' Желтая карточка
Цука Рави
90'+6
Аполлон
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Аполлон
АЕЛ Лимаcсол

27 матчей

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

42 матча

45.2%
26.2%
28.6%
19 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
12 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.2%
33.3%
21.5%
19 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
0:2
К
0:0
К
2:0
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТМС
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:2
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
К
0:1
К
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
КК
1:2
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.3
1.32

Среднее время на гол

69
68

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

44
49

Голов в среднем за матч

1.05
1.17

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

85
77

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрчевич Марио 2 0.4
Вальбуэна Матьё 1 0.2
Дариква Тендайи 1 0.2
Сагаль Анхело 1 0.2
Маркеш Педру 1 0.2
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.4
Срнич Драголюб 1 0.2
Папафотис Вассилис 1 0.2
Морсай Йонатан 1 0.2
Андреу Эвангелос 1 0.2

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 2 0
Теки Тесфальдет 2 0
Дигин Николя 1 0
Абдураими Бешарт 1 0
Дариква Тендайи 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипович Петар 3 0
Цука Рави 3 0
Марш Джордж 3 0
Мендоса Хавьер 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Морсай Йонатан 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Франдзис Христофорос 1 0
Silva 1 0

Результаты матчей

Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АЕЛ Лимаcсол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1
Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2

Результаты матчей

Аполлон
АЕЛ Лимаcсол

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аполлон
АЕЛ Лимаcсол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 5 3 2 0 11 - 5 11
2.
Пафос
 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Арис Лимассол
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Аполлон
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Омония Никосия
 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 11 - 12 7
7.
АЕЛ Лимаcсол
 5 2 1 2 6 - 8 7
8.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
Этникос Ахна
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
АПОЭЛ
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
12.
Отеллос
 5 0 2 3 6 - 10 2
13.
Кармиотисса
 5 0 1 4 4 - 13 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Арис Лимассол
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кармиотисса
 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Отеллос
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Неа Саламина
 3 1 1 1 5 - 8 4
4.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
5.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
6.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 0 2 2 - 5 3
8.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Пафос
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 4
Анортосис Кастель Серхио 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Тчаха Серж 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Пафос Бочкай Петар 3
Докса Катокопия Evangelos Kyriakou 3
Весь список
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