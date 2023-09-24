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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 5.
Отеллос
1:2
Второй тайм: 64'
Неа Саламина
0'
0:1
3' Гол
Даткович Нико
10' Желтая карточка
Кориню Жереми
16' Желтая карточка
Eduardo Nardini
1:1
24' Гол
Eduardo Nardini
39' Желтая карточка
Даткович Нико
1:2
45' Гол
Abdelaye Diakite
60' Желтая карточка
60' Желтая карточка

Ход матча

3'
0:1
Даткович Нико
10'
Кориню Жереми
 
16'
Eduardo Nardini
 
24'
Eduardo Nardini
1:1
39'
 
Даткович Нико
45'
1:2
Abdelaye Diakite
46'
 
Фернандеш Виктор
Kialy Abdoul Kone
46'
 
Карлитуш Тавареш
Antonis Katsiaris
60'
 
60'
 
Лучшие коэффициенты
Отеллос
Ничья
Неа Саламина
9.90
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3.25
Все Коэффициенты
Отеллос
Неа Саламина

История личных встреч

Отеллос
Неа Саламина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
2:0
ВД
4:1
ВД
1:4
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.4

Среднее время на гол

225
225

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.4
2.2

Среднее время на гол

64
40

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.9
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

100
69

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулу Георгиос 1 0.2
Н'Диайе Мамаду 1 0.2
Ibrahim Sangare II 1 0.2
Перес Хосе 1 0.2
Eduardo Nardini 1 0.2
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даткович Нико 1 0.25
Мигелито 1 0.25
Abdelaye Diakite 1 0.25
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.25
Antonis Katsiaris 1 0.25

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 1 1
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Habib Oueslati 2 0
Antxon Jaso 2 0
Eduardo Nardini 2 0
Рамос Лукас 1 0
Н'Диайе Мамаду 1 0
Кориню Жереми 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 1 1
Бехарано Данни 2 0
Даткович Нико 1 0
Мигелито 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Diego Dorregaray 1 0
Michalis Christodoulou 1 0

Результаты матчей

Отеллос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
1
Отеллос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Неа Саламина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1
Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1
Неа Саламина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0
Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3

Результаты матчей

Отеллос
Неа Саламина

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 5 3 2 0 11 - 5 11
2.
Пафос
 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Арис Лимассол
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Аполлон
 1:0 5 2 3 0 5 - 3 9
5.
Омония Никосия
 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0:1 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 11 - 12 7
8.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
Этникос Ахна
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
АПОЭЛ
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Неа Саламина
 2:1 4 1 2 1 5 - 8 5
12.
Отеллос
 1:2 5 0 2 3 5 - 9 2
13.
Кармиотисса
 5 0 1 4 4 - 13 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Арис Лимассол
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Аполлон
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
АЕЛ Лимаcсол
 0:1 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
9.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Неа Саламина
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кармиотисса
 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Отеллос
 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Неа Саламина
 2:1 3 1 1 1 4 - 7 4
4.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
5.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
6.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
АЕЛ Лимаcсол
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Аполлон
 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Отеллос
 1:2 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Пафос
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 4
Анортосис Кастель Серхио 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Пафос Бочкай Петар 3
Докса Катокопия Evangelos Kyriakou 3
Анортосис Элдер Феррейра 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Antonis Katsiaris уходит с поля. Карлитуш Тавареш выходит вместо него
  • 46'
    Kialy Abdoul Kone уходит с поля. Фернандеш Виктор выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Г О О О О Л - Abdelaye Diakite бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Отеллос
Ничья
Неа Саламина
9.90
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3.50
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3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Отеллос 1:2 Неа Саламина онлайн

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