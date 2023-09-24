Тур: 5.
2:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолДаткович Нико
10' Желтая карточкаКориню Жереми
16' Желтая карточкаEduardo Nardini
1:1
24' ГолEduardo Nardini
40' Желтая карточкаДаткович Нико
1:2
45' ГолAbdelaye Diakite
60' Желтая карточкаХристодулу Георгиос
2:2
80' ГолЯнсен Квинт
86' Желтая карточкаФернандеш Виктор
88' Желтая карточкаТчаха Серж
2:3
90' ПенальтиDiego Dorregaray
90'+11
Ход матча
3'
0:1
10'
16'
24'
1:1
40'
45'
1:2
80'
2:2
86'
88'
90'
2:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Antxon Jaso
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Osman Koroma
-
77 Edson Silva
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
История личных встреч
Отеллос
Неа Саламина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.4
Среднее время на гол
225
225
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.4
2.2
Среднее время на гол
64
40
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.9
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
100
69
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулу Георгиос
|1
|0.2
|Янсен Квинт
|1
|0.2
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.2
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.2
|Перес Хосе
|1
|0.2
|Eduardo Nardini
|1
|0.2
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даткович Нико
|1
|0.25
|Мигелито
|1
|0.25
|Abdelaye Diakite
|1
|0.25
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.25
|Antonis Katsiaris
|1
|0.25
|Diego Dorregaray
|1 (1)
|0.25
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|1
|1
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Habib Oueslati
|2
|0
|Antxon Jaso
|2
|0
|Eduardo Nardini
|2
|0
|Рамос Лукас
|1
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|2
|1
|Бехарано Данни
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Diego Dorregaray
|1
|0
|Michalis Christodoulou
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Неа Саламина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
1
Отеллос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
10
7
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1
Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1
Неа Саламина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0
Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3
Результаты матчей
Отеллос
Неа Саламина
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Анортосис
|Кастель Серхио
|3
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Пафос
|Бочкай Петар
|3
|Докса Катокопия
|Evangelos Kyriakou
|3