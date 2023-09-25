  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 5.
Омония Никосия
2:2
Конец матча
Арис Лимассол
0'
7' Желтая карточка
Кусулос Янис
7' Желтая карточка
Браун Морган
1:0
32' Гол
Семедо Вилли
1:1
38' Гол
Стемпиньски Мариуш
45' Желтая карточка
Яго Стив
61' Желтая карточка
Гомис Янник
1:2
72' Гол
Стемпиньски Мариуш
87' Желтая карточка
Лекьякс Ян
2:2
90' Гол
Семедо Вилли
90' Желтая карточка
Маямбела Михлали
90'+6
Омония Никосия
Арис Лимассол

История личных встреч

Омония Никосия
Арис Лимассол

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 5 1
Семедо Вилли 2 0.4
Симич Велько 1 0.2
Сиприано Маркос Робсон 1 0.2
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 3 0.6
Шполярич Матья 2 0.4
Шуманский Артем 2 0.4
Моннор Джейден 2 0.4
Бенгтссон Лео 1 0.2
Шави Уоррен 1 0.2
Гомис Янник 1 (1) 0.2

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симич Велько 1 1
Кусулос Янис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Безус Роман 1 0
Лекьякс Ян 1 0
Ансарифард Карим 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Saidou Alioum 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маямбела Михлали 2 0
Браун Морган 2 0
Брорссон Франц 0 1
Яго Стив 1 0
Урошевич Слободан 1 0
Гомис Янник 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Арис Лимассол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0
Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Прага - Арис Лимассол 3:2 Арис Лимассол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимассол 0:5 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2
Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Арис Лимассол

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Анортосис
 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Пафос
 4 3 1 0 11 - 2 10
4.
Омония Никосия
 5 2 3 0 11 - 6 9
5.
Аполлон
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 11 - 12 7
7.
АЕЛ Лимаcсол
 5 2 1 2 6 - 8 7
8.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
Этникос Ахна
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
АПОЭЛ
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
12.
Отеллос
 5 0 2 3 6 - 10 2
13.
Кармиотисса
 5 0 1 4 4 - 13 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Омония Никосия
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Арис Лимассол
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
АПОЭЛ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кармиотисса
 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Отеллос
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Неа Саламина
 3 1 1 1 5 - 8 4
5.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
6.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 0 2 2 - 5 3
8.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Пафос
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 4
Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Тчаха Серж 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Пафос Бочкай Петар 3
Докса Катокопия Evangelos Kyriakou 3
Весь список
Новости LiveResult
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Омония Никосия 2:2 Арис Лимассол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     