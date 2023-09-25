Тур: 5.
2:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаКусулос Янис
7' Желтая карточкаБраун Морган
1:0
32' ГолСемедо Вилли
1:1
38' ГолСтемпиньски Мариуш
45' Желтая карточкаЯго Стив
61' Желтая карточкаГомис Янник
1:2
72' ГолСтемпиньски Мариуш
87' Желтая карточкаЛекьякс Ян
2:2
90' ГолСемедо Вилли
90' Желтая карточкаМаямбела Михлали
90'+6
Ход матча
7'
7'
32'
1:0
38'
45'
61'
72'
87'
90'
2:2
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
-
14 Гомис ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Омония Никосия
Арис Лимассол
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|5
|1
|Семедо Вилли
|2
|0.4
|Симич Велько
|1
|0.2
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0.2
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.6
|Шполярич Матья
|2
|0.4
|Шуманский Артем
|2
|0.4
|Моннор Джейден
|2
|0.4
|Бенгтссон Лео
|1
|0.2
|Шави Уоррен
|1
|0.2
|Гомис Янник
|1 (1)
|0.2
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симич Велько
|1
|1
|Кусулос Янис
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Saidou Alioum
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Брорссон Франц
|0
|1
|Яго Стив
|1
|0
|Урошевич Слободан
|1
|0
|Гомис Янник
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Арис Лимассол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0
Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Прага - Арис Лимассол 3:2 Арис Лимассол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимассол 0:5 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2
Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1
Результаты матчей
Омония Никосия
Арис Лимассол
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
14
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|3
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Пафос
|Бочкай Петар
|3
|Докса Катокопия
|Evangelos Kyriakou
|3