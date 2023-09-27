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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 2.
АПОЭЛ
0:0
Второй тайм: 63'
Пафос
0'
11' Желтая карточка
Гавриэл Ставрос
28' Желтая карточка
Бруно V
49' Желтая карточка
Бочкай Петар
57' Желтая карточка
Костадинов Георги
61' Желтая карточка
Икоко Джордан

Ход матча

11'
Гавриэл Ставрос
 
28'
 
Бруно V
32'
 
Валакари Онни
Бруно V
49'
 
Бочкай Петар
55'
Джевфе
Шебаке Иссам
 
57'
Костадинов Георги
 
61'
 
Икоко Джордан
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АПОЭЛ
Пафос

История личных встреч

АПОЭЛ
Пафос

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

26 матчей

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
6:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.23

Среднее время на гол

43
73

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
0.85

Среднее время на гол

61
106

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.77
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

50
86

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 2 0.4
Петрович Радосав 1 0.2
Эфрем Георгиос 1 0.2
Квилитая Георгий 1 (1) 0.2
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 3 (1) 0.6
Бруно V 2 0.4
Драгомир Влад 2 0.4
Твумаси Патрик 1 0.2
Бочкай Петар 1 0.2
Танкович Муамер 1 0.2
Наме Мустафа 1 0.2

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шебаке Иссам 2 1
Далсью 1 1
Петрович Радосав 2 0
Эфрем Георгиос 1 0
Джевфе 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Гавриэл Ставрос 1 0
Fawaz Abdullahi 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 3 0
Бруно V 2 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Квида Джозев 1 0
Драгомир Влад 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
10
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2
Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1
Пафос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимассол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0
Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
Пафос

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 5 3 2 0 11 - 2 11
2.
Арис Лимассол
 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Анортосис
 5 3 2 0 11 - 5 11
4.
Омония Никосия
 5 2 3 0 11 - 6 9
5.
Аполлон
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 11 - 12 7
7.
АЕЛ Лимаcсол
 5 2 1 2 6 - 8 7
8.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
АПОЭЛ
 0:0 5 1 3 1 5 - 4 6
10.
Этникос Ахна
 4 1 2 1 10 - 9 5
11.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
12.
Отеллос
 5 0 2 3 6 - 10 2
13.
Кармиотисса
 5 0 1 4 4 - 13 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Омония Никосия
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Арис Лимассол
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
АЕЛ Лимаcсол
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
АПОЭЛ
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кармиотисса
 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Отеллос
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Арис Лимассол
 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
АПОЭЛ
 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Неа Саламина
 3 1 1 1 5 - 8 4
5.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
6.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
7.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 0 2 2 - 5 3
8.
Аполлон
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Омония Никосия
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Пафос
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 4
Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 3
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Тчаха Серж 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
Пафос Бочкай Петар 3
Докса Катокопия Evangelos Kyriakou 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Икоко Джордан получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Костадинов Георги получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Шебаке Иссам уходит с поля. Jefte выходит вместо него
  • 49'
    Бочкай Петар получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Бруно V уходит с поля. Валакари Онни выходит вместо него
  • 28'
    Бруно V получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Гавриэл Ставрос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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