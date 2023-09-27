Тур: 2.
0'
11' Желтая карточкаГавриэл Ставрос
28' Желтая карточкаБруно V
49' Желтая карточкаБочкай Петар
57' Желтая карточкаКостадинов Георги
61' Желтая карточкаИкоко Джордан
72' Желтая карточкаКреспо Хосе
1:0
81' ГолЭдуарду Уилсон
83' Желтая карточкаДжевфе
90' Желтая карточкаБелек Вид
90' Вторая желтая карточкаГавриэл Ставрос
90'+10
Ход матча
11'
28'
32'
49'
55'
61'
72'
81'
1:0
83'
90'
90'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
АПОЭЛ
Пафос
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
26 матчей
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
2.08
1.23
Среднее время на гол
43
73
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
0.85
Среднее время на гол
61
106
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
1.77
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
50
86
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|2
|0.4
|Петрович Радосав
|1
|0.2
|Эфрем Георгиос
|1
|0.2
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.2
|Квилитая Георгий
|1 (1)
|0.2
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|3 (1)
|0.6
|Бруно V
|2
|0.4
|Драгомир Влад
|2
|0.4
|Твумаси Патрик
|1
|0.2
|Бочкай Петар
|1
|0.2
|Танкович Муамер
|1
|0.2
|Наме Мустафа
|1
|0.2
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Петрович Радосав
|2
|0
|Джевфе
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Fawaz Abdullahi
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|4
|0
|Бруно V
|2
|0
|Икоко Джордан
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Квида Джозев
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
10
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2
Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1
Пафос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимассол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0
Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Пафос
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|4
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|Докса Катокопия
|Evangelos Kyriakou
|3