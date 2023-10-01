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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 6.
Докса Катокопия
1:3
Конец матча
Омония Никосия
0'
1:0
26' Пенальти
Садик Берат
45' Желтая карточка
Шишковски Дамьян
63' Желтая карточка
Стилиану Мариос
65' Желтая карточка
Какулис Андроникос
1:1
81' Гол
Семедо Вилли
86' Желтая карточка
Пантич Александар
1:2
86' Пенальти
Ансарифард Карим
86' Желтая карточка
Ансарифард Карим
1:2
90' Не забитый пенальти
Какулис Андроникос
1:3
90' Гол
Сиприано Маркос Робсон
90'+11
Докса Катокопия
Омония Никосия

История личных встреч

Докса Катокопия
Омония Никосия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

30 матчей

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 20 побед

37 матчей

10.8%
24.3%
64.9%
4 победы 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

18.9%
35.1%
46%
7 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.2%
29.7%
54.1%
6 побед 11 ничьих 20 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
0:0
К
1:1
К
4:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:3
К
1:1
К
2:3
ПД
1:2
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
4:2
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:6
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:4
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

43
37

Голов в среднем за матч

2.26
2.06

Среднее время на гол

39
43

Всего голов

58
56

Голов в среднем за матч

1.57
1.51

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32

Среднее время на гол

57
59

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.17
Садик Берат 1 (1) 0.17
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 5 0.83
Семедо Вилли 3 0.5
Сиприано Маркос Робсон 2 0.33
Симич Велько 1 0.17
Ансарифард Карим 1 (1) 0.17

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evangelos Kyriakou 3 0
Наби Адил 2 0
Пантич Александар 2 0
Трайчевски Душко 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Фофана Гессума 2 0
Ньярко Эрнест 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Мухаммед Муса 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симич Велько 1 1
Ансарифард Карим 2 0
Кусулос Янис 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Безус Роман 1 0
Лекьякс Ян 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Saidou Alioum 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Докса Катокопия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
2
22%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Омония Никосия - Арис Лимассол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3
Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1

Результаты матчей

Докса Катокопия
Омония Никосия

Точный счет

1:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Омония Никосия
 6 3 3 0 14 - 7 12
3.
Аполлон
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Арис Лимассол
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Пафос
 5 3 1 1 11 - 3 10
6.
АПОЭЛ
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 12 - 13 8
8.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 1 3 7 - 11 7
9.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
10.
Неа Саламина
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Этникос Ахна
 4 1 2 1 10 - 9 5
12.
Отеллос
 6 0 3 3 6 - 10 3
13.
Кармиотисса
 6 0 2 4 4 - 13 2
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Омония Никосия
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Арис Лимассол
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
7.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
11.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Отеллос
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
5.
Арис Лимассол
 2 1 1 0 7 - 2 4
6.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Пафос
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Анортосис Кастель Серхио 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
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