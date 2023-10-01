Тур: 6.
1:3
Конец матча
0'
1:0
26' ПенальтиСадик Берат
45' Желтая карточкаШишковски Дамьян
63' Желтая карточкаСтилиану Мариос
65' Желтая карточкаКакулис Андроникос
1:1
81' ГолСемедо Вилли
86' Желтая карточкаПантич Александар
1:2
86' ПенальтиАнсарифард Карим
86' Желтая карточкаАнсарифард Карим
1:2
90' Не забитый пенальтиКакулис Андроникос
1:3
90' ГолСиприано Маркос Робсон
90'+11
Ход матча
26'
1:0
45'
63'
81'
1:1
86'
1:2
86'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
85 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
Докса Катокопия
Омония Никосия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
30 матчей
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 20 побед
37 матчей
10.8%
24.3%
64.9%
4 победы 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
18.9%
35.1%
46%
7 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.2%
29.7%
54.1%
6 побед 11 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
43
37
Голов в среднем за матч
2.26
2.06
Среднее время на гол
39
43
Всего голов
58
56
Голов в среднем за матч
1.57
1.51
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
Среднее время на гол
57
59
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.17
|Садик Берат
|1 (1)
|0.17
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|5
|0.83
|Семедо Вилли
|3
|0.5
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.33
|Симич Велько
|1
|0.17
|Ансарифард Карим
|1 (1)
|0.17
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Наби Адил
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Трайчевски Душко
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Фофана Гессума
|2
|0
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Мухаммед Муса
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симич Велько
|1
|1
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Кусулос Янис
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Saidou Alioum
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Докса Катокопия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
6
Докса Катокопия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
50%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
2
22%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Омония Никосия - Арис Лимассол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3
Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1
Результаты матчей
Докса Катокопия
Омония Никосия
Точный счет
1:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Анортосис
|Кастель Серхио
|4
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3