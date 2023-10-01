Тур: 6.
1:3
Конец матча
0'
0:1
24' ПенальтиГерреро Мигель
0:2
26' ГолКастель Серхио
27' Желтая карточкаМорсай Йонатан
28' Желтая карточкаКаргас Яннис
45' Красная карточкаФилипович Петар
45' Желтая карточкаJose M.F. Moreno Chico3
1:2
52' ГолМорсай Йонатан
57' Желтая карточкаDanil Paroutis
1:3
90' ГолТиун Уссейну
90'+11
Ход матча
24'
0:1
26'
0:2
27'
28'
45'
52'
1:2
57'
74'
90'
1:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 8 побед
36 матчей
33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
8 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.12
0.79
Среднее время на гол
80
114
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
0.89
1.12
Среднее время на гол
100
80
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
1
0.94
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
90
95
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.33
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.33
|Срнич Драголюб
|1
|0.17
|Папафотис Вассилис
|1
|0.17
|Андреу Эвангелос
|1
|0.17
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.83
|Кастель Серхио
|4
|0.67
|Элдер Феррейра
|2
|0.33
|Тиун Уссейну
|1
|0.17
|Феррер Сальвадор
|1
|0.17
|Jose M.F. Moreno Chico3
|1
|0.17
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипович Петар
|3
|1
|Цука Рави
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Марш Джордж
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Silva
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Техера Серхио
|1
|0
|Арболеда Иван
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|1
|0
|Danil Paroutis
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
0
АЕЛ Лимаcсол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Анортосис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
6
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Анортосис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0
Анортосис
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2
Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
51
15
33
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Анортосис
|Кастель Серхио
|4
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3