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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 6.
АЕЛ Лимаcсол
1:3
Конец матча
Анортосис
0'
0:1
24' Пенальти
Герреро Мигель
0:2
26' Гол
Кастель Серхио
27' Желтая карточка
Морсай Йонатан
28' Желтая карточка
Каргас Яннис
45' Красная карточка
Филипович Петар
45' Желтая карточка
Jose M.F. Moreno Chico3
1:2
52' Гол
Морсай Йонатан
57' Желтая карточка
Danil Paroutis
74' Желтая карточка
1:3
90' Гол
Тиун Уссейну
90'+11
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 8 побед

36 матчей

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
8 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.12
0.79

Среднее время на гол

80
114

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

0.89
1.12

Среднее время на гол

100
80

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1
0.94

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

90
95

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.33
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.33
Срнич Драголюб 1 0.17
Папафотис Вассилис 1 0.17
Андреу Эвангелос 1 0.17
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 5 (2) 0.83
Кастель Серхио 4 0.67
Элдер Феррейра 2 0.33
Тиун Уссейну 1 0.17
Феррер Сальвадор 1 0.17
Jose M.F. Moreno Chico3 1 0.17

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипович Петар 3 1
Цука Рави 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Марш Джордж 3 0
Мендоса Хавьер 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Франдзис Христофорос 1 0
Silva 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элдер Феррейра 3 0
Каргас Яннис 2 0
Корреа Павлос 0 1
Техера Серхио 1 0
Арболеда Иван 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0
Jose M.F. Moreno Chico3 1 0
Danil Paroutis 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
0
АЕЛ Лимаcсол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Анортосис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
6
АЕЛ Лимаcсол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Анортосис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0
Анортосис
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2
Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
1
1
5
2.5
3
3
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Омония Никосия
 6 3 3 0 14 - 7 12
3.
Аполлон
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Арис Лимассол
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Пафос
 5 3 1 1 11 - 3 10
6.
АПОЭЛ
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 12 - 13 8
8.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 1 3 7 - 11 7
9.
Закакиу
 5 2 0 3 9 - 13 6
10.
Неа Саламина
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Этникос Ахна
 4 1 2 1 10 - 9 5
12.
Отеллос
 6 0 3 3 6 - 10 3
13.
Кармиотисса
 6 0 2 4 4 - 13 2
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Омония Никосия
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Арис Лимассол
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
7.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
АПОЭЛ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Закакиу
 3 1 0 2 3 - 8 3
11.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Отеллос
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
5.
Арис Лимассол
 2 1 1 0 7 - 2 4
6.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
8.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Пафос
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Анортосис Кастель Серхио 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 55'
    Chico Banza получил желтую карточку от судьи
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