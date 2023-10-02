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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 6.
Закакиу
1:3
Второй тайм: 79'
Пафос
0'
0:1
9' Гол
Валакари Онни
0:2
34' Гол
Танкович Муамер
0:3
43' Гол
Жайро
1:3
45' Гол
Yair Castro
49' Желтая карточка
Рус Адриан
58' Желтая карточка
Икоко Джордан

Ход матча

9'
0:1
Валакари Онни
34'
0:2
Танкович Муамер
43'
0:3
Жайро
45'
Yair Castro
1:3
46'
Rasheed Oreoluwa Yusuf
Alex Opoku Sarfo
 
49'
 
Рус Адриан
58'
 
Икоко Джордан
65'
Andreas Christou
Роша Кенни
 
72'
 
Абдусаламов Магомедхабиб
Alef Manga
72'
 
Квида Джозев
Рус Адриан
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Закакиу
Ничья
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Закакиу
Пафос

История личных встреч

Закакиу
Пафос

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
0:3
Р
1:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
45

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 3 0.5
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.33
Mark Sifneos 2 (1) 0.33
Дигин Николя 1 0.17
Рейнолдс Аластер 1 0.17
Шлогар Мартин 1 0.17
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 4 (1) 0.67
Танкович Муамер 2 0.33
Бруно V 2 0.33
Драгомир Влад 2 0.33
Твумаси Патрик 1 0.17
Бочкай Петар 1 0.17
Валакари Онни 1 0.17
Наме Мустафа 1 0.17

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yigal Becker 3 0
Делмиро 1 1
Valentinos Pastellis 1 1
Evagoras Antoniou 2 0
Рейнолдс Аластер 1 0
Mark Sifneos 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Kyriakos Antoniou 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Шлогар Мартин 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 4 0
Икоко Джордан 2 0
Бруно V 2 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Квида Джозев 1 0
Рус Адриан 1 0
Драгомир Влад 1 0

Результаты матчей

Закакиу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
10
Закакиу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

13
3
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
33%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимассол 0:5 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1
Пафос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимассол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1
Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1

Результаты матчей

Закакиу
Пафос

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
3
2
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Пафос
 3:1 6 4 1 1 14 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Аполлон
 6 3 3 0 7 - 3 12
5.
Арис Лимассол
 6 3 2 1 12 - 5 11
6.
АПОЭЛ
 4:1 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 12 - 13 8
8.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 1 3 7 - 11 7
9.
Неа Саламина
 5 1 3 1 7 - 10 6
10.
Закакиу
 1:3 6 2 0 4 10 - 16 6
11.
Этникос Ахна
 1:4 5 1 2 2 11 - 13 5
12.
Отеллос
 6 0 3 3 6 - 10 3
13.
Кармиотисса
 6 0 2 4 4 - 13 2
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3:1 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Омония Никосия
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
АПОЭЛ
 4:1 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Арис Лимассол
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
8.
Этникос Ахна
 1:4 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Закакиу
 1:3 4 1 0 3 4 - 11 3
11.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Отеллос
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
5.
Арис Лимассол
 2 1 1 0 7 - 2 4
6.
АПОЭЛ
 4:1 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Пафос
 3:1 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Закакиу
 1:3 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 1:4 3 0 1 2 7 - 12 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Анортосис Кастель Серхио 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Yair Castro бьет в цель!
  • 43'
    Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
  • 34'
    Г О О О О Л - Танкович Муамер бьет в цель!
  • 9'
    Г О О О О Л - Валакари Онни бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 78% завершится победой Закакиу.
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Ничья
Пафос
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Где смотреть матч Закакиу 1:3 Пафос онлайн

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