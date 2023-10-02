Тур: 6.
0'
0:1
9' ГолВалакари Онни
0:2
34' ГолТанкович Муамер
0:3
43' ГолЖайро
1:3
45' ГолYair Castro
49' Желтая карточкаРус Адриан
58' Желтая карточкаИкоко Джордан
Ход матча
9'
0:1
34'
0:2
43'
0:3
45'
1:3
49'
58'
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
-
15 Роша КенниПолузащитник
-
17 Yair Castro
-
-
-
-
-
27 John Ruiz
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Alef Manga
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Закакиу
Пафос
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
45
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|3
|0.5
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.33
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.33
|Дигин Николя
|1
|0.17
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.17
|Шлогар Мартин
|1
|0.17
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|4 (1)
|0.67
|Танкович Муамер
|2
|0.33
|Бруно V
|2
|0.33
|Драгомир Влад
|2
|0.33
|Твумаси Патрик
|1
|0.17
|Бочкай Петар
|1
|0.17
|Валакари Онни
|1
|0.17
|Наме Мустафа
|1
|0.17
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yigal Becker
|3
|0
|Делмиро
|1
|1
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Evagoras Antoniou
|2
|0
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Kyriakos Antoniou
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Шлогар Мартин
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|4
|0
|Икоко Джордан
|2
|0
|Бруно V
|2
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Квида Джозев
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
10
Закакиу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
13
3
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
33%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимассол 0:5 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1
Пафос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимассол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1
Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1
Результаты матчей
Закакиу
Пафос
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Закакиу
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
32
32
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|3:1
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|6.
|4:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|10.
|1:3
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|11.
|1:4
|5
|1
|2
|2
|11 - 13
|5
|12.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|14.
|6
|0
|0
|6
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|4:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|9 - 8
|5
|8.
|1:4
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|1:3
|4
|1
|0
|3
|4 - 11
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|6.
|4:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|3:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|1:3
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|1:4
|3
|0
|1
|2
|7 - 12
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Анортосис
|Кастель Серхио
|4
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3