Тур: 6.
0'
0:1
9' ГолВалакари Онни
0:2
34' ГолТанкович Муамер
0:3
43' ГолЖайро
1:3
45' ГолYair Castro
49' Желтая карточкаРус Адриан
58' Желтая карточкаИкоко Джордан
1:4
83' ГолMatheus Davo
85' Желтая карточкаРейнолдс Аластер
90'+6
Ход матча
9'
0:1
34'
0:2
43'
0:3
45'
1:3
49'
58'
79'
83'
1:4
85'
87'
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
-
15 Роша КенниПолузащитник
-
17 Yair Castro
-
-
-
-
-
27 John Ruiz
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Alef Manga
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Закакиу
Пафос
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
45
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|3
|0.5
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.33
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.33
|Дигин Николя
|1
|0.17
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.17
|Шлогар Мартин
|1
|0.17
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|4 (1)
|0.67
|Танкович Муамер
|2
|0.33
|Бруно V
|2
|0.33
|Драгомир Влад
|2
|0.33
|Твумаси Патрик
|1
|0.17
|Бочкай Петар
|1
|0.17
|Валакари Онни
|1
|0.17
|Наме Мустафа
|1
|0.17
|Matheus Davo
|1
|0.17
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yigal Becker
|3
|0
|Делмиро
|1
|1
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Рейнолдс Аластер
|2
|0
|Evagoras Antoniou
|2
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Kyriakos Antoniou
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Шлогар Мартин
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|4
|0
|Икоко Джордан
|2
|0
|Бруно V
|2
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Квида Джозев
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
10
Закакиу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Пафос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
1
33%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Пропущено
17
4
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
50%
31-45
3
18%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимассол 0:5 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2 Омония Арадиппу - Закакиу 1:2 Закакиу - Омония 29-го Мая 1:3 Пейе 2014 - Закакиу 0:1
Пафос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимассол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1
Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония Никосия - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1
Результаты матчей
Закакиу
Пафос
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Закакиу
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
42
33
42
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Анортосис
|Кастель Серхио
|4
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3