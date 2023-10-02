Тур: 6.
5:1
Второй тайм: 83'
0'
13' Желтая карточкаEnzo Cabrera2
1:0
23' ПенальтиМаркиньос XXIII
1:1
26' ГолДражич Деян
27' Желтая карточкаСпировски Стефан
2:1
28' ГолГавриэл Ставрос
45' Желтая карточкаThomas Nikolaou
49' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
3:1
50' ГолНдонгаля Дьемерси
65' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
4:1
71' ГолШебаке Иссам
5:1
82' ГолДжевфе
Ход матча
13'
23'
1:0
26'
1:1
27'
28'
2:1
45'
49'
50'
71'
4:1
72'
82'
5:1
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
АПОЭЛ
Этникос Ахна
23 матча
100%
23 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 9 ничьих 2 победы
32 матча
71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
16 побед 14 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
2.25
1.81
Среднее время на гол
40
49
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.38
0.63
Среднее время на гол
240
144
Всего голов
42
39
Голов в среднем за матч
1.31
1.22
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|3 (1)
|0.5
|Петрович Радосав
|1
|0.17
|Эфрем Георгиос
|1
|0.17
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.17
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.17
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.17
|Квилитая Георгий
|1 (1)
|0.17
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|5 (1)
|1
|Пехливанис Мариос
|2
|0.4
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.2
|Дражич Деян
|1
|0.2
|Липски Патрик
|1
|0.2
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.2
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Петрович Радосав
|2
|0
|Джевфе
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Маркиньос XXIII
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Fawaz Abdullahi
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Спировски Стефан
|2
|0
|Enzo Cabrera2
|2
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Marios Peratikos
|1
|0
|Elia Konstantinos
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
4
9
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
75%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1
Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Этникос Ахна
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|3:1
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|6.
|4:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|7 - 10
|6
|10.
|1:3
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|11.
|1:4
|5
|1
|2
|2
|11 - 13
|5
|12.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|13.
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|14.
|6
|0
|0
|6
|3 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|4:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|9 - 8
|5
|8.
|1:4
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|1:3
|4
|1
|0
|3
|4 - 11
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|6.
|4:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|3:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|1:3
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|1:4
|3
|0
|1
|2
|7 - 12
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Анортосис
|Кастель Серхио
|4
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3