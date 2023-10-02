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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 6.
АПОЭЛ
5:1
Конец матча
Этникос Ахна
0'
13' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
1:0
23' Пенальти
Маркиньос XXIII
1:1
26' Гол
Дражич Деян
27' Желтая карточка
Спировски Стефан
2:1
28' Гол
Гавриэл Ставрос
45' Желтая карточка
Thomas Nikolaou
49' Желтая карточка
Маркиньос XXIII
3:1
50' Гол
Ндонгаля Дьемерси
65' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
4:1
71' Гол
Шебаке Иссам
5:1
82' Гол
Джевфе
89' Желтая карточка
Petros Ioannou
90'+4
АПОЭЛ
Этникос Ахна

История личных встреч

АПОЭЛ
Этникос Ахна

23 матча

100%
23 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 9 ничьих 2 победы

32 матча

71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
16 побед 14 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
7:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
4:0
ПД
0:4
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
К
0:4
К
0:2
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

2.25
1.81

Среднее время на гол

40
49

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.38
0.63

Среднее время на гол

240
144

Всего голов

42
39

Голов в среднем за матч

1.31
1.22

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 3 (1) 0.5
Петрович Радосав 1 0.17
Эфрем Георгиос 1 0.17
Эдуарду Уилсон 1 0.17
Джевфе 1 0.17
Ндонгаля Дьемерси 1 0.17
Шебаке Иссам 1 0.17
Гавриэл Ставрос 1 0.17
Квилитая Георгий 1 (1) 0.17
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 5 (1) 1
Пехливанис Мариос 2 0.4
Де Ириондо Мануэль 1 0.2
Дражич Деян 1 0.2
Липски Патрик 1 0.2
Эммануэль Ломотей 1 0.2

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шебаке Иссам 2 1
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Петрович Радосав 2 0
Джевфе 2 0
Костадинов Георги 2 0
Маркиньос XXIII 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Fawaz Abdullahi 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 3 0
Элиа Мариос 2 0
Спировски Стефан 2 0
Enzo Cabrera2 2 0
Липски Патрик 1 0
Marios Peratikos 1 0
Petros Ioannou 1 0
Elia Konstantinos 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

2
13
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
5
38%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
27%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

5
14
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
5
36%
16-30
3
60%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1
Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
Этникос Ахна

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Пафос
 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Аполлон
 6 3 3 0 7 - 3 12
5.
Арис Лимассол
 6 3 2 1 12 - 5 11
6.
АПОЭЛ
 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 12 - 13 8
8.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 1 3 7 - 11 7
9.
Неа Саламина
 5 1 3 1 7 - 10 6
10.
Закакиу
 6 2 0 4 10 - 17 6
11.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 11 - 14 5
12.
Отеллос
 6 0 3 3 6 - 10 3
13.
Кармиотисса
 6 0 2 4 4 - 13 2
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Омония Никосия
 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Арис Лимассол
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
8.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
11.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
12.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Отеллос
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
5.
Арис Лимассол
 2 1 1 0 7 - 2 4
6.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
АЕЛ Лимаcсол
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 7 - 13 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Анортосис Кастель Серхио 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
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    • 46'
      Thomas Nikolaou уходит с поля. Petros Ioannou выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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