Тур: 6.
5:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаEnzo Cabrera2
1:0
23' ПенальтиМаркиньос XXIII
1:1
26' ГолДражич Деян
27' Желтая карточкаСпировски Стефан
2:1
28' ГолГавриэл Ставрос
45' Желтая карточкаThomas Nikolaou
49' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
3:1
50' ГолНдонгаля Дьемерси
65' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
4:1
71' ГолШебаке Иссам
5:1
82' ГолДжевфе
89' Желтая карточкаPetros Ioannou
90'+4
Ход матча
13'
23'
1:0
26'
1:1
27'
28'
2:1
45'
49'
50'
71'
4:1
72'
82'
5:1
89'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
АПОЭЛ
Этникос Ахна
23 матча
100%
23 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 9 ничьих 2 победы
32 матча
71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
16 побед 14 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
2.25
1.81
Среднее время на гол
40
49
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.38
0.63
Среднее время на гол
240
144
Всего голов
42
39
Голов в среднем за матч
1.31
1.22
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|3 (1)
|0.5
|Петрович Радосав
|1
|0.17
|Эфрем Георгиос
|1
|0.17
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.17
|Джевфе
|1
|0.17
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.17
|Шебаке Иссам
|1
|0.17
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.17
|Квилитая Георгий
|1 (1)
|0.17
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|5 (1)
|1
|Пехливанис Мариос
|2
|0.4
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.2
|Дражич Деян
|1
|0.2
|Липски Патрик
|1
|0.2
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.2
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Петрович Радосав
|2
|0
|Джевфе
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Маркиньос XXIII
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Fawaz Abdullahi
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Спировски Стефан
|2
|0
|Enzo Cabrera2
|2
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Marios Peratikos
|1
|0
|Petros Ioannou
|1
|0
|Elia Konstantinos
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
7
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Этникос Ахна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
2
13
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
5
38%
16-30
1
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
27%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
5
14
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
5
36%
16-30
3
60%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1
Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Этникос Ахна
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
15
23
15
14
15
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Анортосис
|Кастель Серхио
|4
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3