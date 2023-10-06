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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 7.
Неа Саламина
2:0
Конец матча
Кармиотисса
0'
38' Желтая карточка
Ковачевич Боян
1:0
52' Гол
Бехарано Данни
2:0
71' Гол
Diego Dorregaray
75' Желтая карточка
Сук Йоэй
90'+5
Неа Саламина
Кармиотисса

История личных встреч

Неа Саламина
Кармиотисса

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ТМК
1:2
ПД
1:2
ВД
0:2
ВД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:0
Р
1:6

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.88

Среднее время на гол

65
48

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.5

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelaye Diakite 2 0.33
Diego Dorregaray 2 (1) 0.33
Даткович Нико 1 0.17
Мигелито 1 0.17
Бехарано Данни 1 0.17
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.17
Antonis Katsiaris 1 0.17
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сук Йоэй 1 0.14
Росси Карим 1 0.14
Лукили Карим 1 0.14
Andreas Katsantonis 1 0.14

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчаха Серж 3 1
Бехарано Данни 3 0
Diego Dorregaray 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Мигелито 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Michalis Christodoulou 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукалаш Ставрош 3 0
Малоне Дион 2 0
Пантели Стилианос 2 0
Лукили Карим 2 0
Ковачевич Боян 2 0
Сук Йоэй 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Росси Карим 1 0
Думбия Абубакар 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Саллам Самир Бен 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кармиотисса
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
3
Неа Саламина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кармиотисса
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1
Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0
Кармиотисса
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0
Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2

Результаты матчей

Неа Саламина
Кармиотисса

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
5
3
3
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Пафос
 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 3 3 0 14 - 7 12
4.
Аполлон
 6 3 3 0 7 - 3 12
5.
Арис Лимасол
 6 3 2 1 12 - 5 11
6.
АПОЭЛ
 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
Неа Саламина
 6 2 3 1 9 - 10 9
8.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 12 - 13 8
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 11 7
10.
Закакиу
 6 2 0 4 10 - 17 6
11.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 11 - 14 5
12.
Отеллос
 6 0 3 3 6 - 10 3
13.
Кармиотисса
 7 0 2 5 4 - 15 2
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Омония Никосия
 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Аполлон
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Арис Лимасол
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Анортосис
 3 1 2 0 6 - 4 5
7.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
8.
Этникос Ахна
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
5.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 7 - 2 4
6.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
АПОЭЛ
 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 7 - 13 1
13.
Докса Катокопия
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кармиотисса
 4 0 0 4 0 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Анортосис Кастель Серхио 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Неа Саламина Бехарано Данни 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Ковачевич Боян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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