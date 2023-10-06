Тур: 7.
2:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаКовачевич Боян
1:0
52' ГолБехарано Данни
2:0
71' ГолDiego Dorregaray
75' Желтая карточкаСук Йоэй
90'+5
Ход матча
38'
52'
1:0
61'
71'
2:0
75'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
77 Edson Silva
-
99 Osman Koroma
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
-
11 Лукили КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Неа Саламина
Кармиотисса
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.88
Среднее время на гол
65
48
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.19
1.5
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
60
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelaye Diakite
|2
|0.33
|Diego Dorregaray
|2 (1)
|0.33
|Даткович Нико
|1
|0.17
|Мигелито
|1
|0.17
|Бехарано Данни
|1
|0.17
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.17
|Antonis Katsiaris
|1
|0.17
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сук Йоэй
|1
|0.14
|Росси Карим
|1
|0.14
|Лукили Карим
|1
|0.14
|Andreas Katsantonis
|1
|0.14
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчаха Серж
|3
|1
|Бехарано Данни
|3
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Michalis Christodoulou
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукалаш Ставрош
|3
|0
|Малоне Дион
|2
|0
|Пантели Стилианос
|2
|0
|Лукили Карим
|2
|0
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Сук Йоэй
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Росси Карим
|1
|0
|Думбия Абубакар
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кармиотисса
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
3
Неа Саламина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кармиотисса
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1
Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0
Кармиотисса
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0
Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2
Результаты матчей
Неа Саламина
Кармиотисса
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
33
16
15
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Анортосис
|Кастель Серхио
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|3