Тур: 7.
1:0
Перерыв
0'
1:0
6' ГолЭкполо Годсвилл
30' Желтая карточкаХасселбайнк Глеофило
44' Желтая карточкаАльсё Бриан
Ход матча
6'
1:0
44'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
История личных встреч
Аполлон
Докса Катокопия
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
160%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
32 матча
75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
18 побед 12 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
2.18
1.53
Среднее время на гол
41
58
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.47
0.65
Среднее время на гол
192
139
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
65
84
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрчевич Марио
|2
|0.29
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.14
|Костаче Ионуц
|1
|0.14
|Дариква Тендайи
|1
|0.14
|Сагаль Анхело
|1
|0.14
|Маркеш Педру
|1
|0.14
|Экполо Годсвилл
|1
|0.14
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.14
|Садик Берат
|1 (1)
|0.14
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Дариква Тендайи
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Крменчик Михал
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Наби Адил
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Трайчевски Душко
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Фофана Гессума
|2
|0
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Мухаммед Муса
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
3
0
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Докса Катокопия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
2
67%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2
Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1
Результаты матчей
Аполлон
Докса Катокопия
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|3.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|4.
|1:2
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|7
|3
|4
|0
|17 - 10
|13
|7.
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|9.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|13 - 20
|7
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|14.
|0:1
|7
|0
|0
|7
|3 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|9 - 8
|5
|8.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|14.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|7 - 13
|1
|13.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Закакиу
|Yair Castro
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2