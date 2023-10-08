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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 7.
Аполлон
4:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
1:0
6' Гол
Экполо Годсвилл
30' Желтая карточка
Хасселбайнк Глеофило
44' Желтая карточка
Альсё Бриан
2:0
71' Гол
Маркеш Педру
3:0
81' Гол
Маркеш Педру
4:0
89' Гол
Маркеш Педру
90'+3
Аполлон
Докса Катокопия

История личных встреч

Аполлон
Докса Катокопия

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

32 матча

75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
18 побед 12 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
4:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.18
1.53

Среднее время на гол

41
58

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.47
0.65

Среднее время на гол

192
139

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 4 0.57
Юрчевич Марио 2 0.29
Вальбуэна Матьё 1 0.14
Костаче Ионуц 1 0.14
Дариква Тендайи 1 0.14
Сагаль Анхело 1 0.14
Экполо Годсвилл 1 0.14
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.14
Садик Берат 1 (1) 0.14

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдураими Бешарт 2 0
Вальбуэна Матьё 2 0
Дариква Тендайи 2 0
Теки Тесфальдет 2 0
Дигин Николя 1 0
Крменчик Михал 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evangelos Kyriakou 3 0
Наби Адил 2 0
Пантич Александар 2 0
Трайчевски Душко 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Фофана Гессума 2 0
Ньярко Эрнест 2 0
Хасселбайнк Глеофило 2 0
Труич Никола 0 1
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Мухаммед Муса 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Альсё Бриан 1 0

Результаты матчей

Аполлон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

3
0
Аполлон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Докса Катокопия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
20
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
67%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
33%
3
15%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2
Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1

Результаты матчей

Аполлон
Докса Катокопия

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
4:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 7 4 3 0 11 - 3 15
2.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
3.
Арис Лимасол
 7 4 2 1 15 - 7 14
4.
Анортосис
 7 4 2 1 16 - 9 14
5.
АПОЭЛ
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
7.
Неа Саламина
 6 2 3 1 9 - 10 9
8.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 12 - 13 9
9.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 12 - 14 8
10.
АЕЛ Лимасол
 7 2 1 4 7 - 12 7
11.
Закакиу
 7 2 1 4 13 - 20 7
12.
Отеллос
 7 0 3 4 6 - 11 3
13.
Кармиотисса
 7 0 2 5 4 - 15 2
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Аполлон
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Этникос Ахна
 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Арис Лимасол
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
8.
Анортосис
 4 1 2 1 8 - 7 5
9.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 7 - 13 1
13.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 10 0
14.
Кармиотисса
 4 0 0 4 0 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Аполлон Маркеш Педру 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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