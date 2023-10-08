Тур: 7.
4:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолЭкполо Годсвилл
30' Желтая карточкаХасселбайнк Глеофило
44' Желтая карточкаАльсё Бриан
2:0
71' ГолМаркеш Педру
3:0
81' ГолМаркеш Педру
4:0
89' ГолМаркеш Педру
90'+3
Ход матча
6'
1:0
44'
66'
71'
2:0
81'
3:0
89'
4:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
История личных встреч
Аполлон
Докса Катокопия
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
160%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
32 матча
75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
18 побед 12 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
2.18
1.53
Среднее время на гол
41
58
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.47
0.65
Среднее время на гол
192
139
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
65
84
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|4
|0.57
|Юрчевич Марио
|2
|0.29
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.14
|Костаче Ионуц
|1
|0.14
|Дариква Тендайи
|1
|0.14
|Сагаль Анхело
|1
|0.14
|Экполо Годсвилл
|1
|0.14
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.14
|Садик Берат
|1 (1)
|0.14
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Дариква Тендайи
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Крменчик Михал
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Наби Адил
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Трайчевски Душко
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Фофана Гессума
|2
|0
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Мухаммед Муса
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Альсё Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
3
0
Аполлон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Докса Катокопия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
3
20
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
67%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
33%
3
15%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2
Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1
Результаты матчей
Аполлон
Докса Катокопия
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
4:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Аполлон
|Маркеш Педру
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2