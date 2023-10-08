Тур: 7.
1:2
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
8' ГолГомис Янник
0:2
12' ГолМаямбела Михлали
18' Желтая карточкаJose M.F. Moreno Chico3
18' Желтая карточкаГомис Янник
1:2
41' ГолJose M.F. Moreno Chico3
44' Желтая карточкаТехера Серхио
45' Желтая карточкаМаямбела Михлали
Ход матча
8'
0:1
12'
0:2
18'
41'
44'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Анортосис
Арис Лимасол
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.71
|Кастель Серхио
|4
|0.57
|Элдер Феррейра
|2
|0.29
|Тиун Уссейну
|1
|0.14
|Феррер Сальвадор
|1
|0.14
|Jose M.F. Moreno Chico3
|1
|0.14
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.43
|Шполярич Матья
|2
|0.29
|Шуманский Артем
|2
|0.29
|Моннор Джейден
|2
|0.29
|Гомис Янник
|2 (1)
|0.29
|Маямбела Михлали
|1
|0.14
|Бенгтссон Лео
|1
|0.14
|Шави Уоррен
|1
|0.14
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Техера Серхио
|1
|0
|Арболеда Иван
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
|Danil Paroutis
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомис Янник
|3
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Брорссон Франц
|0
|1
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Яго Стив
|1
|0
|Урошевич Слободан
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Анортосис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Арис Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Анортосис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Арис Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2
Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2
Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Пафос 2:1
Результаты матчей
Анортосис
Арис Лимасол
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|3.
|2:1
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|4.
|1:2
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|7
|3
|4
|0
|17 - 10
|13
|7.
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|9.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|10.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|13 - 20
|7
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|13.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|14.
|0:1
|7
|0
|0
|7
|3 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|9 - 8
|5
|8.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|14.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|7 - 13
|1
|13.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Закакиу
|Yair Castro
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2