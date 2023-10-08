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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 7.
Анортосис
1:2
Первый тайм: 45+'
Арис Лимасол
0'
0:1
8' Гол
Гомис Янник
0:2
12' Гол
Маямбела Михлали
18' Желтая карточка
Jose M.F. Moreno Chico3
18' Желтая карточка
Гомис Янник
1:2
41' Гол
Jose M.F. Moreno Chico3
44' Желтая карточка
Техера Серхио
45' Желтая карточка
Маямбела Михлали

Ход матча

8'
0:1
Гомис Янник
12'
0:2
Маямбела Михлали
18'
Jose M.F. Moreno Chico3
 
18'
 
Гомис Янник
27'
Гассама Секу
Кастель Серхио
 
41'
Jose M.F. Moreno Chico3
1:2
44'
Техера Серхио
 
45'
 
Маямбела Михлали
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Анортосис
Ничья
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Все Коэффициенты
Анортосис
Арис Лимасол

История личных встреч

Анортосис
Арис Лимасол

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 5 (2) 0.71
Кастель Серхио 4 0.57
Элдер Феррейра 2 0.29
Тиун Уссейну 1 0.14
Феррер Сальвадор 1 0.14
Jose M.F. Moreno Chico3 1 0.14
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 3 0.43
Шполярич Матья 2 0.29
Шуманский Артем 2 0.29
Моннор Джейден 2 0.29
Гомис Янник 2 (1) 0.29
Маямбела Михлали 1 0.14
Бенгтссон Лео 1 0.14
Шави Уоррен 1 0.14

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элдер Феррейра 3 0
Каргас Яннис 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Корреа Павлос 0 1
Техера Серхио 1 0
Арболеда Иван 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0
Danil Paroutis 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомис Янник 3 0
Маямбела Михлали 2 0
Браун Морган 2 0
Брорссон Франц 0 1
Zakaria Sawo 0 1
Яго Стив 1 0
Урошевич Слободан 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Шави Уоррен 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты матчей

Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Анортосис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Арис Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Анортосис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Арис Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2
Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2
Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Пафос 2:1

Результаты матчей

Анортосис
Арис Лимасол

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 7 4 3 0 8 - 3 15
2.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
3.
Арис Лимасол
 2:1 7 4 2 1 14 - 6 14
4.
Анортосис
 1:2 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
АПОЭЛ
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
7.
Неа Саламина
 6 2 3 1 9 - 10 9
8.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 12 - 13 9
9.
Этникос Ахна
 1:0 6 2 2 2 12 - 14 8
10.
АЕЛ Лимасол
 0:1 7 2 1 4 7 - 12 7
11.
Закакиу
 7 2 1 4 13 - 20 7
12.
Отеллос
 7 0 3 4 6 - 11 3
13.
Кармиотисса
 7 0 2 5 4 - 15 2
14.
Докса Катокопия
 0:1 7 0 0 7 3 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Аполлон
 1:0 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Этникос Ахна
 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Арис Лимасол
 2:1 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
8.
Анортосис
 1:2 4 1 2 1 7 - 6 5
9.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 0:1 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 0:1 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 1:2 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Арис Лимасол
 2:1 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Аполлон
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 0:1 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 1:0 3 0 1 2 7 - 13 1
13.
Докса Катокопия
 0:1 3 0 0 3 1 - 7 0
14.
Кармиотисса
 4 0 0 4 0 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Закакиу Yair Castro 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Весь список
  • 8'
    Г О О О О Л - Гомис Янник бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Анортосис
Ничья
Арис Лимасол
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Где смотреть матч Анортосис 1:2 Арис Лимасол онлайн

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