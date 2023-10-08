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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 7.
Этникос Ахна
1:0
Первый тайм: 45+'
АЕЛ Лимасол
0'
12' Желтая карточка
Марш Джордж
18' Желтая карточка
Макрис Андреас
18' Желтая карточка
Спировски Стефан
1:0
45' Гол
Enzo Cabrera2

Ход матча

12'
 
Марш Джордж
18'
 
Макрис Андреас
18'
Спировски Стефан
 
45'
Enzo Cabrera2
1:0
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Этникос Ахна
Ничья
АЕЛ Лимасол
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Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
2:2
К
1:0
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.23
0.69

Среднее время на гол

73
130

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.23
1.54

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.73
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 5 (1) 0.83
Пехливанис Мариос 2 0.33
Де Ириондо Мануэль 1 0.17
Дражич Деян 1 0.17
Липски Патрик 1 0.17
Эммануэль Ломотей 1 0.17
Enzo Cabrera2 1 0.17
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.29
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.29
Срнич Драголюб 1 0.14
Папафотис Вассилис 1 0.14
Андреу Эвангелос 1 0.14

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спировски Стефан 3 0
Де Ириондо Мануэль 3 0
Элиа Мариос 2 0
Enzo Cabrera2 2 0
Липски Патрик 1 0
Marios Peratikos 1 0
Petros Ioannou 1 0
Elia Konstantinos 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипович Петар 3 1
Марш Джордж 4 0
Цука Рави 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Мендоса Хавьер 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Макрис Андреас 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Silva 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Этникос Ахна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
4
Этникос Ахна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
5
38%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
27%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
5
36%
2
18%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
5
36%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5
Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1
АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Эносис 1:0

Результаты матчей

Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 1:0 7 4 3 0 8 - 3 15
2.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
3.
Арис Лимасол
 2:1 7 4 2 1 14 - 6 14
4.
Анортосис
 1:2 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
АПОЭЛ
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
7.
Неа Саламина
 6 2 3 1 9 - 10 9
8.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 12 - 13 9
9.
Этникос Ахна
 1:0 6 2 2 2 12 - 14 8
10.
АЕЛ Лимасол
 0:1 7 2 1 4 7 - 12 7
11.
Закакиу
 7 2 1 4 13 - 20 7
12.
Отеллос
 7 0 3 4 6 - 11 3
13.
Кармиотисса
 7 0 2 5 4 - 15 2
14.
Докса Катокопия
 0:1 7 0 0 7 3 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Аполлон
 1:0 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Этникос Ахна
 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Арис Лимасол
 2:1 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
8.
Анортосис
 1:2 4 1 2 1 7 - 6 5
9.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 0:1 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 0:1 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 1:2 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Арис Лимасол
 2:1 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Аполлон
 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 0:1 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 1:0 3 0 1 2 7 - 13 1
13.
Докса Катокопия
 0:1 3 0 0 3 1 - 7 0
14.
Кармиотисса
 4 0 0 4 0 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Закакиу Yair Castro 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
АЕЛ Лимасол
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