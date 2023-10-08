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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 7.
Этникос Ахна
1:0
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
12' Желтая карточка
Марш Джордж
18' Желтая карточка
Макрис Андреас
18' Желтая карточка
Спировски Стефан
1:0
45' Гол
Enzo Cabrera2
45' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
54' Желтая карточка
Дражич Деян
55' Желтая карточка
Андреу Эвангелос
72' Желтая карточка
Petros Ioannou
83' Желтая карточка
Липски Патрик
86' Желтая карточка
Fabrice Nkwoh
90'+9
Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
5:0
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
К
2:2
К
1:0
ПД
4:2
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.23
0.69

Среднее время на гол

73
130

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.23
1.54

Среднее время на гол

40
58

Всего голов

45
29

Голов в среднем за матч

1.73
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 5 (1) 0.83
Пехливанис Мариос 2 0.33
Де Ириондо Мануэль 1 0.17
Дражич Деян 1 0.17
Липски Патрик 1 0.17
Эммануэль Ломотей 1 0.17
Enzo Cabrera2 1 0.17
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морсай Йонатан 2 0.29
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.29
Срнич Драголюб 1 0.14
Папафотис Вассилис 1 0.14
Андреу Эвангелос 1 0.14

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спировски Стефан 3 0
Де Ириондо Мануэль 3 0
Enzo Cabrera2 3 0
Элиа Мариос 2 0
Липски Патрик 2 0
Petros Ioannou 2 0
Дражич Деян 1 0
Marios Peratikos 1 0
Elia Konstantinos 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипович Петар 3 1
Марш Джордж 4 0
Цука Рави 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Мендоса Хавьер 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Макрис Андреас 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Silva 1 0
Андреу Эвангелос 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Этникос Ахна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
4
Этникос Ахна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
5
38%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
25%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
5
36%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
36%
3
25%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5
Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1
АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Эносис 1:0

Результаты матчей

Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
6
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аполлон
 7 4 3 0 11 - 3 15
2.
Пафос
 7 4 2 1 15 - 4 14
3.
Арис Лимасол
 7 4 2 1 15 - 7 14
4.
Анортосис
 7 4 2 1 16 - 9 14
5.
АПОЭЛ
 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Омония Никосия
 7 3 4 0 17 - 10 13
7.
Неа Саламина
 6 2 3 1 9 - 10 9
8.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 12 - 13 9
9.
Этникос Ахна
 6 2 2 2 12 - 14 8
10.
АЕЛ Лимасол
 7 2 1 4 7 - 12 7
11.
Закакиу
 7 2 1 4 13 - 20 7
12.
Отеллос
 7 0 3 4 6 - 11 3
13.
Кармиотисса
 7 0 2 5 4 - 15 2
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 10 - 1 10
2.
Аполлон
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Этникос Ахна
 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Арис Лимасол
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
АЕК Ларнака
 3 1 2 0 9 - 8 5
8.
Анортосис
 4 1 2 1 8 - 7 5
9.
Неа Саламина
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
АЕЛ Лимасол
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Закакиу
 4 1 0 3 4 - 12 3
12.
Кармиотисса
 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
АПОЭЛ
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Омония Никосия
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Неа Саламина
 4 1 2 1 6 - 9 5
7.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
АЕЛ Лимасол
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Отеллос
 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 7 - 13 1
13.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 10 0
14.
Кармиотисса
 4 0 0 4 0 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Этникос Ахна Элиа Мариос 5
Анортосис Герреро Мигель 5
Аполлон Маркеш Педру 4
Весь список

Топ нарушителей
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Неа Саламина Тчаха Серж 1 3
Пафос Бочкай Петар 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 4
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
Весь список
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