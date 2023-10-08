Тур: 7.
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаМарш Джордж
18' Желтая карточкаМакрис Андреас
18' Желтая карточкаСпировски Стефан
1:0
45' ГолEnzo Cabrera2
45' Желтая карточкаEnzo Cabrera2
54' Желтая карточкаДражич Деян
55' Желтая карточкаАндреу Эвангелос
72' Желтая карточкаPetros Ioannou
83' Желтая карточкаЛипски Патрик
86' Желтая карточкаFabrice Nkwoh
90'+9
Ход матча
12'
18'
18'
45'
1:0
45'
54'
55'
72'
83'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Jay Enem
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
История личных встреч
Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.23
0.69
Среднее время на гол
73
130
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
2.23
1.54
Среднее время на гол
40
58
Всего голов
45
29
Голов в среднем за матч
1.73
1.12
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|5 (1)
|0.83
|Пехливанис Мариос
|2
|0.33
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.17
|Дражич Деян
|1
|0.17
|Липски Патрик
|1
|0.17
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.17
|Enzo Cabrera2
|1
|0.17
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.29
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.29
|Срнич Драголюб
|1
|0.14
|Папафотис Вассилис
|1
|0.14
|Андреу Эвангелос
|1
|0.14
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спировски Стефан
|3
|0
|Де Ириондо Мануэль
|3
|0
|Enzo Cabrera2
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Липски Патрик
|2
|0
|Petros Ioannou
|2
|0
|Дражич Деян
|1
|0
|Marios Peratikos
|1
|0
|Elia Konstantinos
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипович Петар
|3
|1
|Марш Джордж
|4
|0
|Цука Рави
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Макрис Андреас
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Silva
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Этникос Ахна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
4
Этникос Ахна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
5
38%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Забито
12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
25%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
5
36%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
36%
3
25%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5
Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1
АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Эносис 1:0
Результаты матчей
Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
5:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
16
24
16
15
16
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|5
|Анортосис
|Герреро Мигель
|5
|Аполлон
|Маркеш Педру
|4
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 3
|Пафос
|Бочкай Петар
|4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|4
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2