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Тур: 1.
Мексика
FIFA #12
 
Позже
Узбекистан
FIFA #74
Прогнозы 120
Мексика 90% (108)
X 4.2% (5)
Узбекистан 5.8% (7)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Так хочется!)
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Узбекистан
1.60
5.08
8.38
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Новости LiveResult
Мексика
Узбекистан

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мексика - Австралия 2:2 Мексика - Панама 1:0 Ямайка - Мексика 0:3 Мексика - Коста-Рика 2:0
Мексика - Катар 0:1 Гаити - Мексика 1:3 Мексика - Гондурас 4:0 Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2
Узбекистан
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2
Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0 Узбекистан - Таиланд 2:0 Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1
  • До матча
  • Пока что разминку проводят команды на поле, ждём начала встречи.
  • Добро пожаловать на товарищеский матч между сборными Мексики и Узбекистана. Обе команды проводят серию контрольных встреч перед ноябрьскими официальными турнирами: узбекская команда стартует в квалификации чемпионата мира-2026, а мексиканцы сыграют в Лиге наций КОНКАКАФ. Сегодняшняя игра состоится в Атланте (США). Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.
  • 54 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 120
Мексика 90% (108)
X 4.2% (5)
Узбекистан 5.8% (7)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Так хочется!)
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Узбекистан
1.60
5.08
8.38
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Где смотреть матч Мексика - Узбекистан онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Мексика - Узбекистан

Исход игры
Мексика
90% (108)
Ничья
4.2% (5)
Узбекистан
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
43.4% (46)
Нет
56.6% (60)
Популярный счёт
2:0 Мексика
36.7% (44)
2:1 Мексика
26.7% (32)
3:0 Мексика
6.7% (8)
3:1 Мексика
5.8% (7)
1:0 Мексика
5.8% (7)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:1 Мексика
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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