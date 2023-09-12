Пока что разминку проводят команды на поле, ждём начала встречи.
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Добро пожаловать на товарищеский матч между сборными Мексики и Узбекистана. Обе команды проводят серию контрольных встреч перед ноябрьскими официальными турнирами: узбекская команда стартует в квалификации чемпионата мира-2026, а мексиканцы сыграют в Лиге наций КОНКАКАФ. Сегодняшняя игра состоится в Атланте (США). Текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.
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