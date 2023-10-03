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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 10918 Главный судья: Питер Банкс
Лутон Таун
1:2
Конец матча
Бёрнли
0'
36' Желтая карточка
Браун Джейкоб
0:1
45' Гол
Фостер Лайл
59' Желтая карточка
Бурк Рис
66' Желтая карточка
Робертс Коннор
1:1
84' Гол
Адебайо Элайджа
1:2
85' Гол
Ларсен Якоб-Бруун
90' Желтая карточка
Чон Тахит
90' Желтая карточка
Накамба Марвелус
90' Желтая карточка
Тэйлор Чарли
90'+9

Ход матча

21'
Бурк Рис
Бэлл Амари
 
36'
Браун Джейкоб
 
45'
0:1
Фостер Лайл
(Берге Сандер)
59'
Бурк Рис
 
62'
Адебайо Элайджа
Каборе Исса
 
66'
 
Робертс Коннор
69'
Чон Тахит
Браун Джейкоб
 
74'
 
Ремзи Аарон
Амдуни Зеки
75'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Колеошо Лука
80'
 
Родригес Джей
Фостер Лайл
84'
Адебайо Элайджа
(Бурк Рис)
1:1
85'
1:2
Ларсен Якоб-Бруун
90'
Чон Тахит
 
90'
Накамба Марвелус
 
90'
 
Делькруа Ханнес
Ремзи Аарон
90'
 
Тэйлор Чарли

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 186 Количество передач 224
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Лутон Таун 26.9% (35)
X 38.5% (50)
Бёрнли 34.6% (45)
0
выиграет Лутон Таун, со счетом 1:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
4
Локьер
Том
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
13
Накамба
Марвелус
19
Браун
Джейкоб
7
Огбене
Чидози
9
Моррис
Карлтон
1
Траффорд
Джеймс
14
Робертс
Коннор
II
28
Аль-Дахиль
Амин
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
30
Колеошо
Лука
8
Браунхилл
Джош
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
Лутон Таун
3-4-2-1
Бёрнли
4-2-3-1

История личных встреч

Лутон Таун
Бёрнли

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
0:1
Ч
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.43
Локьер Том 1 0.14
Андерсен Мадс 1 0.14
Адебайо Элайджа 1 0.14
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.43
Браунхилл Джош 1 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.14
Амдуни Зеки 1 0.14
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
Колеошо Лука 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 3 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Каборе Исса 2 0
Камински Томас 1 0
Локьер Том 1 0
Бурк Рис 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейер Джордан 3 0
Тэйлор Чарли 2 0
Каллен Джош 2 0
Робертс Коннор II 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бёрнли
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Лутон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бёрнли
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

2
0
Лутон Таун
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Бёрнли
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
44%
4
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
5
31%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0
Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1
Бёрнли
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1
Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2

Результаты матчей

Лутон Таун
Бёрнли

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Тоттенхэм
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Челси
 Заявка 7 2 2 3 7 - 6 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Фулхэм
 Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15.
Брентфорд
 Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
19.
Борнмут
 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Фулхэм
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Брентфорд
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
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Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
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  • 99'
    Контроль мяча: Лутон Таун: 48%, Бёрнли: 52%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 98'
    Шанс! Локьер Том из команды Лутон Таун пробил головой, но мимо
  • 98'
    Доти Алфи из команды Лутон Таун подал угловой слева.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kenilworth Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Лутон Таун 26.9% (35)
    X 38.5% (50)
    Бёрнли 34.6% (45)
    0
    выиграет Лутон Таун, со счетом 1:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Лутон Таун 1:2 Бёрнли онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 1:2 Бёрнли

    Исход игры
    Лутон Таун
    26.9% (35)
    Ничья
    38.5% (50)
    Бёрнли
    34.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.28% (41)
    Меньше
    67.72% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    70.08% (89)
    Нет
    29.92% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.9% (48)
    1:2 Бёрнли
    19.2% (25)
    1:0 Лутон Таун
    13.1% (17)
    2:1 Лутон Таун
    9.2% (12)
    0:2 Бёрнли
    7.7% (10)
    0:1 Бёрнли
    6.9% (9)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    2:0 Лутон Таун
    1.5% (2)
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