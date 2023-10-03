Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Зеки Амдуни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Бёрнли имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Бёрнли

48' Браун Джейкоб выиграл воздушное противоборство у Зеки Амдуни.

47' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

47' Команда Бёрнли забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Г О О О О Л - Фостер Лайл забивает с правой ноги!

47' Берге Сандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Браунхилл Джош не смог попасть в створ ударом издали

45' Браунхилл Джош навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Доти Алфи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Зеки Амдуни выиграл воздушное противоборство у Моррис Карлтон

36' Браун Джейкоб получил желтую карточку от судьи

35' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Бёрнли

34' Удар от ворот произведет Бёрнли

32' Удар от ворот произведет Бёрнли

31' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Зеки Амдуни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Браунхилл Джош из команды Бёрнли наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

28' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Каллен Джош из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Зеки Амдуни нанес удар головой, но Томас Каминьски спокойно отбил мяч.

21' Матч возобновлен

20' Бэлл Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Бейер Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

17' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фостер Лайл не смог попасть в створ ударом издали

16' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Накамба Марвелус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Бёрнли

15' Накамба Марвелус не смог попасть в створ ударом издали

14' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

9' Игрок из команды Лутон Таун делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

3' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Локьер Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Бёрнли

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бёрнли начинает с центра поля