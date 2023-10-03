Тур: 2. Стадион: Кенилуорт Роуд. Зрители: 10918 Главный судья: Питер Банкс
1:2
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаБраун Джейкоб
0:1
45' ГолФостер Лайл
59' Желтая карточкаБурк Рис
66' Желтая карточкаРобертс Коннор
1:1
84' ГолАдебайо Элайджа
1:2
85' ГолЛарсен Якоб-Бруун
90' Желтая карточкаЧон Тахит
90' Желтая карточкаНакамба Марвелус
90' Желтая карточкаТэйлор Чарли
90'+9
Ход матча
21'
36'
45'
0:1
59'
66'
84'
1:1
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
10 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
186 Количество передач 224
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Менги
Теден
29
Бэлл
Амари
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
26 Джайлз РайанПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Амдуни ЗекиПолузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лутон Таун
Бёрнли
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.43
|Локьер Том
|1
|0.14
|Андерсен Мадс
|1
|0.14
|Адебайо Элайджа
|1
|0.14
|Бурк Рис
|0
|0
|Доти Алфи
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.43
|Браунхилл Джош
|1
|0.14
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.14
|Амдуни Зеки
|1
|0.14
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|Колеошо Лука
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|3
|0
|Чон Тахит
|2
|0
|Браун Джейкоб
|2
|0
|Каборе Исса
|2
|0
|Камински Томас
|1
|0
|Локьер Том
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейер Джордан
|3
|0
|Тэйлор Чарли
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Робертс Коннор II
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Бёрнли
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Лутон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бёрнли
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
2
0
Лутон Таун
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Бёрнли
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
44%
4
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
5
31%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0
Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1
Бёрнли
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1
Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2
Результаты матчей
Лутон Таун
Бёрнли
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Арсенал
|Сака Букайо
|4 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
|Астон Вилла
|Динь Люка
|4
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 1:2 Бёрнли
Исход игры
Лутон Таун
26.9% (35)
Ничья
38.5% (50)
Бёрнли
34.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
32.28% (41)
Меньше
67.72% (86)
Обе команды забьют
Да
70.08% (89)
Нет
29.92% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.9% (48)
1:2 Бёрнли
19.2% (25)
1:0 Лутон Таун
13.1% (17)
2:1 Лутон Таун
9.2% (12)
0:2 Бёрнли
7.7% (10)
0:1 Бёрнли
6.9% (9)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:0 Лутон Таун
1.5% (2)
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