Тур: 10. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Бирсан Марсель
0:2
Конец матча
0'
60' Желтая карточкаФредерик
0:1
62' ГолФатаи Кехинде
68' Желтая карточкаАким Влад
74' Желтая карточкаYuri Cisotti
0:2
80' ГолБодиштяну Штефан
90'+10
Ход матча
46'
60'
62'
0:1
68'
74'
80'
0:2
Владение мячом
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
79 Бута ГабриэлЗащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Florin Dragan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|6
|0.6
|Бауса Хуан
|3 (1)
|0.3
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.3
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0.3
|William Baeten
|2
|0.2
|Албу Константин
|1
|0.1
|Лакруа Лео
|1
|0.1
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|4
|0.4
|Yuri Cisotti
|2 (1)
|0.2
|Фредерик
|1
|0.1
|Фатаи Кехинде
|1
|0.1
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.1
|Teles
|0
|0
|Желев Милен
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскареньяс Матеус
|1
|1
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Падула Андреа
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Албу Константин
|1
|0
|Бахасса Яссин
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Radu Alexandru Negru
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Ибрагим Джибрил
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|4
|0
|Yuri Cisotti
|3
|0
|Желев Милен
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|George Carjan
|2
|0
|Живулич Диего
|2
|0
|Relu Stoian
|2
|0
|Mihai Adascalitei
|2
|0
|Танасе Рэзван
|2
|0
|Andrei Rus
|2
|0
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Гонсалвес
|1
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Жардан Василий
|1
|0
|Teles
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Alexandru Pop
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
У Крайова 1948
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
4
У Крайова 1948
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
21%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Пропущено
15
3
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
1
33%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
67%
76-90
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
16%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
5
26%
1
11%
76-90
Пропущено
20
9
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3
У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3
Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0
Результаты матчей
У Крайова 1948
Оцелул Галац
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
42
14
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
55
37
55
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|5.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|1:0
|9
|4
|0
|5
|12 - 15
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|10.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|13.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|16.
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|8.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|12.
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|13.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|4
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|4