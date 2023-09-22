Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' После проверки VAR рефери не стал менять решения - У Крайова 1948 пробьет пенальти!

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для У Крайова 1948

80' Г О О О О Л - Бодиштяну Штефан забивает с левой ноги!

80' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Супер-замена от тренера! Бодиштяну Штефан только вышел на поле и уже забил!

80' Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Асамоа Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Juri Cisotti получает желтую карточку за неспортивное поведение

73' Cosmin Dur-Bozoanca взял и забрал мяч на выходе

73' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Ловрич Драган нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

71' Тактическая замена. Ван Дурмен Бенжамен уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa

71' Тактическая замена. Constantin Albu уходит с поля и его заменяет Асамоа Самуэль

71' Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ловрич Драган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Матч возобновлен

68' Рефери не любит споров - именно за это Аким Влад сейчас получил желтую

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Команда Оцелул Галац забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

62' Жардан Василий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Фредерик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Фредерик наказан за толчок Constantin Albu

60' Juri Cisotti навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Жардан Василий нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

58' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Жардан Василий не смог попасть в створ ударом издали

54' Vladislav Blanuta оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Танасе Рэзван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Хорошую попытку сделал Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

51' William Baeten решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Фатаи Кехинде