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Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
У Крайова 1948
0:2
Конец матча
Оцелул Галац
0'
60' Желтая карточка
Фредерик
0:1
62' Гол
Фатаи Кехинде
68' Желтая карточка
Аким Влад
74' Желтая карточка
Yuri Cisotti
0:2
80' Гол
Бодиштяну Штефан
90'+10
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
24
William
Baeten
99
Vladislav
Blanuta
13
Cosmin
Dur-Bozoanca
26
Mihai
Adascalitei
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
25
Ловрич
Драган
2
Желев
Милен
30
Yuri
Cisotti
5
Ariel
Lopez1
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
17
Танасе
Рэзван
У Крайова 1948
Оцелул Галац

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 6 0.6
Бауса Хуан 3 (1) 0.3
Сидибе Секу 3 (1) 0.3
Ван Дурмен Бенжамен 3 0.3
William Baeten 2 0.2
Албу Константин 1 0.1
Лакруа Лео 1 0.1
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 4 0.4
Yuri Cisotti 2 (1) 0.2
Фредерик 1 0.1
Фатаи Кехинде 1 0.1
Бодиштяну Штефан 1 0.1
Teles 0 0
Желев Милен 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскареньяс Матеус 1 1
Асамоа Самуэль 2 0
Аким Влад 2 0
Лакруа Лео 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Падула Андреа 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Бауса Хуан 1 0
Албу Константин 1 0
Бахасса Яссин 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Поп Влад 1 0
Radu Alexandru Negru 1 0
William Baeten 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Ибрагим Джибрил 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 4 0
Yuri Cisotti 3 0
Желев Милен 3 0
Фредерик 2 0
George Carjan 2 0
Живулич Диего 2 0
Relu Stoian 2 0
Mihai Adascalitei 2 0
Танасе Рэзван 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Гонсалвес 1 0
Нягу Ионуц 1 0
Жардан Василий 1 0
Teles 1 0
Ловрич Драган 1 0
Alexandru Pop 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
3
У Крайова 1948
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
4
У Крайова 1948
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
21%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Пропущено

15
3
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
1
33%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
67%
76-90

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
16%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
5
26%
1
11%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3
У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Ботошани - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Сепси - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 Кёльн-2 - У Крайова 1948 7:2 Ален - У Крайова 1948 0:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3
Оцелул Галац
(20 матчей)
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Ботошани - Оцелул Галац 0:0
Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0

Результаты матчей

У Крайова 1948
Оцелул Галац

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
1
4
4
2
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
3
7
5
5
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Германнштадт
 9 3 4 2 15 - 12 13
6.
Петролул Плоешти
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Фарул Констанца
 1:0 9 4 0 5 12 - 15 12
9.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
10.
Оцелул Галац
 10 1 8 1 9 - 9 11
11.
Волунтари
 9 3 1 5 14 - 21 10
12.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
13.
Динамо Бухарест
 0:1 10 2 2 6 7 - 17 8
14.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
16.
Ботошани
 9 0 5 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
8.
Фарул Констанца
 1:0 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
12.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
13.
Динамо Бухарест
 0:1 6 1 1 4 2 - 8 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
Фарул Констанца
 1:0 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 0:1 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
ЧФР Клуж Мухар Карло 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Оцелул Галац заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: У Крайова 1948: 62%, Оцелул Галац: 38%.
  • 96'
    Mihai Adascalitei из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Cosmin Dur-Bozoanca делает важнейший сейв!
  • 96'
    Кицу Аурелиан нанес удар головой, но Cosmin Dur-Bozoanca спокойно отбил мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Удар от ворот произведет Оцелул Галац
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Mihai Adascalitei возвращается на поле.
    • 93'
      Сидибе Секу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 93'
      Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • 92'
      У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Mihai Adascalitei получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • До матча
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