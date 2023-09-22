Тур: 10. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
33'
35'
40'
Владение мячом
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
99
Гезали
Ламин
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
25
Кики
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Фарул Констанца
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
31 матч
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.06
Среднее время на гол
75
84
Всего голов
21
33
Голов в среднем за матч
1.31
2.2
Среднее время на гол
68
40
Всего голов
39
50
Голов в среднем за матч
1.26
1.61
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
71
55
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.3
|Костин Кристиан
|1
|0.1
|Ларрусеа Горка
|1
|0.1
|Dennis Politic
|1
|0.1
|Патрике Разван
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.33
|Мунтяну Луис
|2
|0.22
|Вынэ Йонуц
|1
|0.11
|Кырнац Николае
|1
|0.11
|Грамени Константин
|1
|0.11
|Крисиума Матеус
|1
|0.11
|Сали Энес
|1
|0.11
|Мазилу Адриан
|1
|0.11
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|4
|0
|Dennis Politic
|3
|0
|Амзар Йонуц
|3
|0
|Моура Габриэл
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Бена Квентин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Буркэ Овидиу
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Будеску Константин
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фарул Констанца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
6
Динамо Бухарест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3
Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0
Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Фарул Констанца
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
18
35
18
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|5.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|6.
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|1:0
|9
|4
|0
|5
|12 - 15
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|10.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|14 - 21
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|13.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|16.
|9
|0
|5
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|8.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|12.
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|9.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|13.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|4
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|4