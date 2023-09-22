35' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

35' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фарул Констанца будет все-таки засчитан.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

34' Команда Фарул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Будеску Константин забивает с правой ноги!

33' Мазилу Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Будеску Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Будеску Константин пробует нанести удар издали, но Adnan Golubovic держит все под контролем

25' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Амзар Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Омавоо Жозуэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Омавоо Жозуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ларие Йонуц выиграл воздушное противоборство у Cristian Costin.

16' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

15' Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Оооо... вот это был удар! Рошу Нелуц должен был забить с этой позиции.

15' Хорошую попытку сделал Рошу Нелуц . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Гезали Ламин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Омавоо Жозуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мазилу Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бена Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Лукао II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Артян Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' ШТАНГА! Так было близко к голу - Балута Тудор нанес удар в каркас ворот!

4' Оооо... вот это был удар! Рошу Нелуц должен был забить с этой позиции.

4' Хорошую попытку сделал Рошу Нелуц . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Лукао II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

2' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ларрусеа Горка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру