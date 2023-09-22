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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Динамо Бухарест
0:1
Первый тайм: 42'
Фарул Констанца
0'
0:1
33' Гол
Будеску Константин
35' Желтая карточка
Буркэ Овидиу
40' Желтая карточка
Ларие Йонуц

Ход матча

23'
Патрике Разван
Омавоо Жозуэ
 
33'
0:1
Будеску Константин
(Мазилу Адриан)
35'
Буркэ Овидиу
 
40'
 
Ларие Йонуц

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Фарул Констанца
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Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
2
Моура
Габриэл
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
4
Бена
Квентин
8
Ларрусеа
Горка
98
Костин
Кристиан
30
Рошу
Нелуц
17
Dennis
Politic
99
Гезали
Ламин
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
25
Кики
Давид
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
Динамо Бухарест
Фарул Констанца

История личных встреч

Динамо Бухарест
Фарул Констанца

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

31 матч

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
5:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
Л1
0:4
Л1
0:1
Л1ГА
2:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
3:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ДА
1:4
ДА
1:0
ДА
0:0
ДА
0:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.06

Среднее время на гол

75
84

Всего голов

21
33

Голов в среднем за матч

1.31
2.2

Среднее время на гол

68
40

Всего голов

39
50

Голов в среднем за матч

1.26
1.61

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

71
55

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.3
Костин Кристиан 1 0.1
Ларрусеа Горка 1 0.1
Dennis Politic 1 0.1
Патрике Разван 0 0
Бани Андрей 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 3 (3) 0.33
Мунтяну Луис 2 0.22
Вынэ Йонуц 1 0.11
Кырнац Николае 1 0.11
Грамени Константин 1 0.11
Крисиума Матеус 1 0.11
Сали Энес 1 0.11
Мазилу Адриан 1 0.11
Боргнино Марко 0 0
Балута Тудор 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рошу Нелуц 4 0
Dennis Politic 3 0
Амзар Йонуц 3 0
Моура Габриэл 2 0
Ларрусеа Горка 2 0
Бена Квентин 2 0
Бани Андрей 2 0
Буркэ Овидиу 1 0
Илич Кристиан 1 0
Голубович Аднан 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 2 0
Будеску Константин 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Георге Хаджи 2 0
Неделку Драгош 1 0
Артян Андрей 1 0
Попеску Михай 1 0
Балута Тудор 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фарул Констанца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
6
Динамо Бухарест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
6
35%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3
Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0
Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Фарул Констанца

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Германнштадт
 9 3 4 2 15 - 12 13
6.
Петролул Плоешти
 9 3 4 2 14 - 13 13
7.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Фарул Констанца
 1:0 9 4 0 5 12 - 15 12
9.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
10.
Оцелул Галац
 10 1 8 1 9 - 9 11
11.
Волунтари
 9 3 1 5 14 - 21 10
12.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
13.
Динамо Бухарест
 0:1 10 2 2 6 7 - 17 8
14.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
16.
Ботошани
 9 0 5 4 8 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
8.
Фарул Констанца
 1:0 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
12.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
13.
Динамо Бухарест
 0:1 6 1 1 4 2 - 8 4
14.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
Фарул Констанца
 1:0 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 0:1 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
ЧФР Клуж Мухар Карло 4
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    Динамо Бухарест
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    Фарул Констанца
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