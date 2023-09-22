Cristian Costin навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

92' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фарул Констанца будет все-таки засчитан.

90' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

90' Г О О О О Л - Вынэ Йонуц забивает с левой ноги!

90' Мазилу Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' О, нет. Из многообещающей позиции Cristian Costin из команды Динамо Бухарест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

86' Лукао II наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

85' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

84' Бани Андрей получил желтую карточку от судьи

83' Судье надоело, что Попеску Михай тянет время и он наказал его горчичником

83' Патрике Разван получает желтую карточку за неспортивное поведение

80' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Лукао II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Лукао II нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

75' Моура Габриэл не смог попасть в створ ударом издали

75' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Вынэ Йонуц

71' Оооо... вот это был удар! Луи Мунтяну должен был забить с этой позиции.

71' Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

70' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

70' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Dennis Politic пробил со штрафного прямо в стенку

69' Артян Андрей получил желтую карточку от судьи

68' Хорошую попытку сделал Dennis Politic . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Назначен штрафной. Пострадал Cristian Costin, его свалил Кики Давид

62' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Бена Квентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

58' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорошую попытку сделал Dennis Politic . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Dennis Politic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

57' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

56' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Рефери не любит споров - именно за это Амзар Йонуц сейчас получил желтую

55' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Динамо Бухарест пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Динамо Бухарест

54' Амзар Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

52' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Dennis Politic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника