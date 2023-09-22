Тур: 10. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:2
Конец матча
0'
0:1
33' ГолБудеску Константин
35' Желтая карточкаБуркэ Овидиу
40' Желтая карточкаЛарие Йонуц
43' Желтая карточкаКики Давид
55' Желтая карточкаАмзар Йонуц
60' Желтая карточкаБена Квентин
62' Вторая желтая карточкаКики Давид
69' Желтая карточкаАртян Андрей
83' Желтая карточкаПатрике Разван
83' Желтая карточкаПопеску Михай
84' Желтая карточкаБани Андрей
0:2
90' ГолВынэ Йонуц
90'+8
Ход матча
33'
35'
40'
43'
55'
60'
62'
69'
83'
83'
84'
90'
0:2
Владение мячом
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
99
Гезали
Ламин
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
25
Кики
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Фарул Констанца
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
31 матч
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.06
Среднее время на гол
75
84
Всего голов
21
33
Голов в среднем за матч
1.31
2.2
Среднее время на гол
68
40
Всего голов
39
50
Голов в среднем за матч
1.26
1.61
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
71
55
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.3
|Костин Кристиан
|1
|0.1
|Ларрусеа Горка
|1
|0.1
|Dennis Politic
|1
|0.1
|Патрике Разван
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.33
|Вынэ Йонуц
|2
|0.22
|Мунтяну Луис
|2
|0.22
|Мазилу Адриан
|1
|0.11
|Будеску Константин
|1
|0.11
|Кырнац Николае
|1
|0.11
|Грамени Константин
|1
|0.11
|Крисиума Матеус
|1
|0.11
|Сали Энес
|1
|0.11
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рошу Нелуц
|4
|0
|Амзар Йонуц
|4
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Dennis Politic
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Буркэ Овидиу
|2
|0
|Моура Габриэл
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Кики Давид
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Попеску Михай
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Динамо Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Фарул Констанца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
6
Динамо Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Фарул Констанца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
5
50%
3
30%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
26%
4
27%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3
Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Униря Деж 0:0 Глория Бузау - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3
Фарул Констанца
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0
Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Фарул Констанца
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
19
45
19
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|4
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|4