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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Петролул Плоешти
0:0
Первый тайм: 43'
Германнштадт
0'
6' Красная карточка
Тичу Валентин Константин

Ход матча

6'
Тичу Валентин Константин
 
10'
 
Alexandru Daniel Jipa
Petru Dragos

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
Германнштадт
7.20
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3.25
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2.70
Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
71
Seniko
Doua
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Тичу
Валентин
Константин
99
Муси
Александру
Мариан
10
Роман
Михай
V
7
Грозав
Георге-Теодор
25
Кабуз
Каталин
2
Медина
Паоло
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
17
Бутян
Михай
16
Мурджа
Алессандро
14
Sota
Mino
11
Petru
Dragos
26
Негуц
Кристиан
30
Паращив
Даниэль
96
Балауре
Сильвиу
Петролул Плоешти
Германнштадт

История личных встреч

Петролул Плоешти
Германнштадт

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
2:1
ЛI
1:1
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 4 0.4
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.3
Муси Александру Мариан 2 0.2
Грозав Георге-Теодор 2 0.2
Петрович Зоран 1 0.1
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.6
Балауре Сильвиу 3 0.3
Ороиан Александру 1 0.1
Petru Dragos 1 0.1
Янку Габриэль 1 0.1
Бейян Флориан 1 0.1
Петреску Петришор 1 0.1
Sota Mino 1 0.1
Негуц Кристиан 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тичу Валентин Константин 2 1
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Ханка Серджу 2 0
Мейхерс Барт 2 0
Seniko Doua 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Папп Пол 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 2 1
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Балауре Сильвиу 2 0
Негуц Кристиан 2 0
Альхассан Баба 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Летица Карло 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Опрут Рауль 1 0
Паращив Даниэль 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Германнштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
3
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
9
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Германнштадт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
6
40%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
6
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2
Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Германнштадт

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
4
1
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
6
3
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 9 7 1 1 17 - 7 22
2.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Университатя Крайова
 10 5 3 2 14 - 9 18
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Германнштадт
 0:0 10 3 5 2 15 - 12 14
6.
Петролул Плоешти
 0:0 10 3 5 2 14 - 13 14
7.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 15 12
9.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
10.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
11.
Оцелул Галац
 10 1 8 1 9 - 9 11
12.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
13.
Волунтари
 10 3 1 6 15 - 23 10
14.
УТА Арад
 9 2 2 5 8 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 2 6 7 - 18 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Петролул Плоешти
 0:0 6 2 3 1 10 - 10 9
5.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
6.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
7.
Германнштадт
 0:0 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
12.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 0:0 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 0:0 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (2)
ФКСБ Олару Дариус 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
Политехника Яссы Мартак Мариус 4
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