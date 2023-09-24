Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

32' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

31' Бутян Михай пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

31' Судья свистит. Папп Пол атаковал сзади соперника. Это Cristian Negut заработал своей команде штрафной

30' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Жаир нанес удар, но тот был заблокирован.

29' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Медина Паоло не смог попасть в створ ударом издали

25' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

25' Удар от ворот произведет Германнштадт

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Роман Михай V получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Роман Михай V на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Бутян Михай пробил со штрафного прямо в стенку

21' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

18' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Германнштадт

17' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

10' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Dragos Petru Iancu получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Dragos Petru Iancu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Германнштадт

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола