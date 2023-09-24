Тур: 10. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Marian Barbu
0:0
Конец матча
0'
6' Красная карточкаТичу Валентин Константин
46' Undefined phrase: football_event_Альхассан Баба
86' Желтая карточкаЗима Лукаш
90' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
90'+5
Ход матча
46'
86'
88'
90'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
71
Seniko
Doua
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
11
Petru
Dragos
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
71 Seniko DouaЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
-
11 Petru DragosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Петролул Плоешти
Германнштадт
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
120
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|4
|0.4
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.3
|Муси Александру Мариан
|2
|0.2
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.2
|Петрович Зоран
|1
|0.1
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.6
|Балауре Сильвиу
|3
|0.3
|Ороиан Александру
|1
|0.1
|Petru Dragos
|1
|0.1
|Янку Габриэль
|1
|0.1
|Бейян Флориан
|1
|0.1
|Петреску Петришор
|1
|0.1
|Sota Mino
|1
|0.1
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Мейхерс Барт
|2
|0
|Seniko Doua
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|2
|1
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Негуц Кристиан
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Германнштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
3
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
9
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Германнштадт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
20%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
6
40%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
6
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2
Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Германнштадт
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
41
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
64
28
28
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|5 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|4