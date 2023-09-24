Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Оооо... вот это был удар! Роман Михай V должен был забить с этой позиции.

51' Роман Михай V оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Жаир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Муси Александру Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Грозав Георге-Теодор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Жаир . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Alexandru Daniel Jipa не смог попасть в створ ударом издали

44' Балауре Сильвиу пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

42' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Германнштадт

41' Муси Александру Мариан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Жаир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Ionut Stoica ошибается в защите.

40' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

34' Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

34' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

31' Бутян Михай пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

31' Судья свистит. Папп Пол атаковал сзади соперника. Это Cristian Negut заработал своей команде штрафной

30' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Жаир нанес удар, но тот был заблокирован.

29' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Медина Паоло не смог попасть в створ ударом издали

25' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

25' Удар от ворот произведет Германнштадт

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Роман Михай V получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Роман Михай V на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Бутян Михай пробил со штрафного прямо в стенку

21' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

18' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Германнштадт

17' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

10' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Dragos Petru Iancu получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Dragos Petru Iancu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Германнштадт

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола