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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Сепси
0:2
Перерыв
ФКСБ
0'
0:1
6' Гол
Шут Адриан
0:2
11' Гол
Олару Дариус
20' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
30' Желтая карточка
Тарновану Стефан

Ход матча

6'
0:1
Шут Адриан
11'
0:2
Олару Дариус
(Попеску Овидиу)
20'
Франсишку Жуниор
 
30'
 
Тарновану Стефан

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
ФКСБ
29.00
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9.50
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Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
17
Оройан
Дариус
21
Алими
Исник
22
Франсишку
Жуниор
97
Варга
Роланд
10
Матей
Космин
18
Шафранко
Павол
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
30
Siyabonga
Ngezana
16
Ликсандру
Михай
33
Радунович
Ристо
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
9
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Сепси
ФКСБ

История личных встреч

Сепси
ФКСБ

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.67

Среднее время на гол

100
135

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.8

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.26
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аганович Аднан 2 0.25
Шафранко Павол 2 0.25
Алими Исник 1 0.13
Рондон Марио 1 0.13
Каллаку Шерифф 1 0.13
Штефэнеску Мариус 1 0.13
Варга Роланд 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 6 (1) 0.6
Компаньо Андреа 4 (2) 0.4
Коман Флоринел 3 (1) 0.3
Попеску Октавиан 1 0.1
Попеску Овидиу 1 0.1
Микулеску Давид 1 0.1
Радунович Ристо 1 0.1
Эджума Малком 1 0.1
Шут Адриан 1 0.1
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Балута Александр 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 4 0
Бэлаша Михай 3 0
Ниняй Бранислав 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Отелита Богдан 2 0
Матей Космин 0 1
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Франсишку Жуниор 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 2 1
Пантя Александру 2 1
Радунович Ристо 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Компаньо Андреа 3 0
Дава Джойским 1 1
Эджума Малком 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Крецу Валентин 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Siyabonga Ngezana 1 0
Олару Дариус 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ФКСБ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
8
Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФКСБ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
11%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
63%
1
6%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2
Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2

Результаты матчей

Сепси
ФКСБ

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Сепси
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
2
1
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
3
1
6
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 2:0 10 8 1 1 19 - 7 25
2.
ЧФР Клуж
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Университатя Крайова
 10 5 3 2 14 - 9 18
4.
Рапид Бухарест
 9 4 3 2 18 - 10 15
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 15 - 12 14
6.
Петролул Плоешти
 10 3 5 2 14 - 13 14
7.
Сепси
 0:2 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 15 12
9.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
10.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
11.
Оцелул Галац
 10 1 8 1 9 - 9 11
12.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
13.
Волунтари
 10 3 1 6 15 - 23 10
14.
УТА Арад
 9 2 2 5 8 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 2 6 7 - 18 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 2:0 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
5.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Сепси
 0:2 5 2 2 1 4 - 4 8
8.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
11.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
12.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 5 0 4 1 4 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 2:0 6 4 1 1 11 - 5 13
2.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Сепси
 0:2 3 1 1 1 4 - 2 4
13.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
14.
Волунтари
 5 1 1 3 7 - 12 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
ФКСБ Олару Дариус 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
Политехника Яссы Мартак Мариус 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Это был отличный перфоманс от команды ФКСБ, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Сепси: 43%, ФКСБ: 57%.
  • 49'
    Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Микулеску Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 46'
    Коман Флоринел бьет со штрафного в створ, но Roland Niczuly держит все под контролем
  • 45'
    Оройан Дариус задерживает мяч рукой
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    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 44%, ФКСБ: 56%.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Попеску Овидиу
    • 43'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 42'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Siyabonga Ngezana ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Олару Дариус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 40'
      Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 47%, ФКСБ: 53%.
    • 40'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 39'
      Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 38'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Кечкеш Акош ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 36'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Варга Роланд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 35'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 46%, ФКСБ: 54%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 35'
      Оооо... вот это был удар! Компаньо Андреа должен был забить с этой позиции.
    • 35'
      Компаньо Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 34'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 34'
      Adrian Sut наказан за толчок Алими Исник
    • 34'
      Олару Дариус наказан за толчок Франсишку Жуниор
    • 33'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 32'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 31'
      Контроль мяча: Сепси: 44%, ФКСБ: 56%.
    • 30'
      Судье надоело, что Тарновану Стефан тянет время и он наказал его горчичником
    • 29'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 29'
      Микулеску Давид не смог попасть в створ ударом издали
    • 29'
      ШТАНГА! Пробил головой Шафранко Павол прямо в каркас ворот!
    • 28'
      Оройан Дариус из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 25'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 49%, ФКСБ: 51%.
    • 25'
      Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 24'
      Пантя Александру из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Ликсандру Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 23'
      Ниняй Бранислав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Florin Stefan из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 22'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Микулеску Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Франсишку Жуниор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 20'
      Назначен штрафной. Пострадал Олару Дариус, его свалил Франсишку Жуниор.
    • 20'
      Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 44%, ФКСБ: 56%.
    • 20'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 19'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 18'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 17'
      Оройан Дариус не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 16'
      Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Шафранко Павол наказан за толчок Радунович Ристо
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 46%, ФКСБ: 54%.
    • 15'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Варга Роланд бьет со штрафного в створ, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Микулеску Давид из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Алими Исник
    • 14'
      Алими Исник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 11'
      Отличный гол забил Олару Дариус
    • 11'
      Попеску Овидиу сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Олару Дариус левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 11'
      Попеску Овидиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 51%, ФКСБ: 49%.
    • 9'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 9'
      Варга Роланд из команды Сепси в офсайде
    • 8'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Отличный гол забил Adrian Sut
    • 6'
      Варга Роланд плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 6'
      Г О О О О Л - Adrian Sut из команды ФКСБ правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 6'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 6'
      Шанс! Компаньо Андреа из команды ФКСБ пробил головой, но мимо
    • 6'
      Пантя Александру из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 5'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 48%, ФКСБ: 52%.
    • 5'
      Ликсандру Михай из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Алими Исник.
    • 4'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 3'
      Попеску Овидиу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 3'
      Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 3'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 2'
      Попеску Овидиу наказан за толчок Кечкеш Акош
    • 1'
      Оройан Дариус наказан за толчок Коман Флоринел
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится ничьей.
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    ФКСБ
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