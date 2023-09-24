Тур: 10. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Попа Каталин
0'
0:1
6' ГолШут Адриан
0:2
11' ГолОлару Дариус
20' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
30' Желтая карточкаТарновану Стефан
Ход матча
6'
0:1
11'
0:2
20'
30'
Владение мячом
21
Алими
Исник
97
Варга
Роланд
10
Матей
Космин
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
ФКСБ
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.67
Среднее время на гол
100
135
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.8
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.26
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
71
71
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аганович Аднан
|2
|0.25
|Шафранко Павол
|2
|0.25
|Алими Исник
|1
|0.13
|Рондон Марио
|1
|0.13
|Каллаку Шерифф
|1
|0.13
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.13
|Варга Роланд
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|6 (1)
|0.6
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.4
|Коман Флоринел
|3 (1)
|0.3
|Попеску Октавиан
|1
|0.1
|Попеску Овидиу
|1
|0.1
|Микулеску Давид
|1
|0.1
|Радунович Ристо
|1
|0.1
|Эджума Малком
|1
|0.1
|Шут Адриан
|1
|0.1
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Бэлаша Михай
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|2
|1
|Пантя Александру
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Компаньо Андреа
|3
|0
|Дава Джойским
|1
|1
|Эджума Малком
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Siyabonga Ngezana
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ФКСБ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
8
Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФКСБ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
11%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
63%
1
6%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2
Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2
ФКСБ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 УТА Арад - ФКСБ 2:1
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Норшелланн - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Норшелланн 0:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - ФКСБ 0:2 ЦСКА-1948 - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 1:3 ФКСБ - ПАОК 1:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2
Результаты матчей
Сепси
ФКСБ
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Сепси
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
32
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
16
63
16
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|8
|1
|1
|19 - 7
|25
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|4.
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|5.
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|7.
|0:2
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|11.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|12.
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 23
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|15.
|10
|2
|2
|6
|7 - 18
|8
|16.
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|12.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|Политехника Яссы
|Мартак Мариус
|4